633 mln zł z tarczy finansowej PFR dla klientów biznesowych Pekao

Łączna kwota subwencji przyznanych mikro, małym i średnim firmom w Banku Pekao SA wynosi 633 mln zł - poinformował we wtorek (5 maja) bank w komunikacie.

W sumie - jak poinformowano - Polski Fundusz Rozwoju wydał 2 045 pozytywnych decyzji o przyznaniu klientom biznesowym Banku Pekao SA subwencji finansowej w związku pogorszeniem się ich sytuacji na skutek pandemii COVID-19.

Przypomniano, że składanie wniosków o subwencję z programu Tarcza Finansowa PFR rozpoczęło się w środę, 29 kwietnia o godzinie 18.00 i od tego czasu klienci mogą składać wnioski o dofinansowanie za pomocą bankowości elektronicznej Pekao24 oraz PekaoBiznes24.

Wskazano, że od wtorku na stronie internetowej www.pekao.com.pl/tarcza-PFR będzie można na bieżąco obserwować liczbę wniosków klientów pozytywnie rozpatrzonych przez PFR oraz łączną kwotę subwencji, jaka została im przyznana. Ponadto na stronie znajduje się kalkulator, pozwalający na oszacowanie maksymalnej kwoty subwencji, o którą może wnioskować klient.

"Włożyliśmy ogromny wkład w przygotowanie Banku Pekao na wdrożenie Tarczy Finansowej PFR. Przeszkoliliśmy doradców ze wszystkich segmentów, zorganizowaliśmy wewnętrzne szkolenia i webinary. Nasi doradcy z zaangażowaniem pomagają klientom w zawnioskowaniu o subwencję finansową, kontaktują się z nimi i służą radą - mówi cytowana w informacji wiceprezes zarządu Banku Pekao SA Magdalena Zmitrowicz. Zaznacza, że bank uruchomił specjalną infolinię, stworzył także adres e-mail obsługiwany przez doradców ze wszystkich segmentów. "Mamy stronę dedykowaną Tarczy Finansowej PFR, gdzie klienci znajdą aktualne informacje na temat programu, a także filmy pokazujące jak wypełnić wniosek oraz kalkulator subwencji, z którego skorzystało już 30 tys. przedsiębiorców" - dodała.

Tarcza Finansowa to program Polskiego Funduszu Rozwoju mający na celu wsparcie przedsiębiorców, których działalności ucierpiały na skutek sytuacji gospodarczej związanej z pandemią COVID-19. Warunkiem zgłoszenia się do programu jest odnotowanie spadku przychodów ze sprzedaży o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego w porównaniu do miesiąca poprzedniego, bądź analogicznego miesiąca roku ubiegłego.