64 laureatów konkursu BCC na Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy

64 urzędy skarbowe wyróżnione zostały w 18. edycji konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”, organizowanym przez Business Centre Club przy współudziale Ministerstwa Finansów. Wyniki ogłoszono w czwartek.

Najwięcej, dziewięć urzędów zostało nagrodzonych w województwie śląskim, siedem w mazowieckim, po sześć w kujawsko-pomorskim oraz zachodniopomorskim. Wyróżnione urzędy skarbowe otrzymują tytuł "Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy - 2020" i prawo używania go przez rok, do czasu rozstrzygnięcia następnej edycji konkursu.

W tym roku z powodu pandemii koronawirusa ankieta konkursowa została przeprowadzona w sposób elektroniczny, co - jak podkreśliło BCC - umożliwiło zadanie większej liczby pytań i przeprowadzenie szerszego badania. Respondentów pytano o różne aspekty kontaktu z urzędami skarbowymi, m.in. dostępnej infrastruktury, poziomu obsługi, częstotliwości kontaktów czy języka, jakim urzędnicy porozumiewają się z kontaktującymi się z nimi osobami.

Odpowiedzi na pytania zostały podzielone na bloki tematyczne, pozwalające na przeanalizowanie wielu elementów składających się na wizerunek urzędów skarbowych i budowanych przez nich relacji z perspektywy przedsiębiorcy.

"W ciągu tych 18-stu lat uhonorowaliśmy setki urzędników. Uhonorowaliśmy ich za życzliwość, za to, że wyciągają ręce do przedsiębiorców, dążą do tego, by US stał się prokonsumencki. Dziękuję laureatom za waszą życzliwość, zrozumienie, odrzucenie stereotypów, że jesteśmy przeciwnikami" - mówił prezes BCC Marek Goliszewski podczas spotkania, które wyłoniło laureatów.

Minister finansów Tadeusz Kościński, zwracając się do uczestników spotkania podkreślał, że inicjatywa wpisuje się w szersze działania MF i KAS.

"Budujemy partnerskie relacje z biznesem. Naszym celem jest nie tylko zabezpieczenie interesów budżetu państwa, ale też zapewnienie dobrych warunków dla funkcjonowania uczciwego biznesu w Polsce" - oświadczył minister.

"Zmieniamy się tak, żeby nasze usługi były wygodne i nowoczesne. Zależy nam na wysokich standardach obsługi, ale też na tworzeniu między KAS, a obywatelami, w tym przedsiębiorcami, relacji, opartych na wzajemnej życzliwości i profesjonalizmie" - mówił Kościński.

Pogratulował naczelnikom i pracownikom wszystkich nagrodzonych urzędów skarbowych i podziękował im za "codzienne zaangażowanie i profesjonalizm". "To dzięki państwu obraz Urzędów Skarbowych i całej Krajowej Administracji Skarbowej jest zupełnie inny, lepszy, niż jeszcze kilka lat temu" - dodał minister.