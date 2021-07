65 spółek z obu parkietów GPW w Programie Wsparcia Pokrycia Analitycznego

65 spółek z obu parkietów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zostanie objętych analizami firm inwestycyjnych w ramach kolejnej edycji Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego – poinformowała GPW w poniedziałkowym komunikacie.

Do Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego zakwalifikowanych zostało 59 emitentów z Głównego Rynku oraz sześć spółek notowanych na rynku NewConnect. Program polega na sporządzaniu przez firmy inwestycyjne raportów analitycznych finansowanych przez GPW - poinformowała Giełda Papierów Wartościowych w poniedziałkowym komunikacie.

"Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego to inicjatywa Giełdy skierowana do spółek notowanych na rynkach GPW oraz inwestorów, która ma na celu zapewnienie większej dostępności i liczby analiz spółek, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw o kapitalizacji od 50 milionów do około dwóch miliardów złotych - powiedział Michał Kobza, dyrektor Działu Rozwoju Rynków GPW, cytowany w komunikacie giełdy.



Jak poinformowała GPW, w Programie PWPA 3.0, obejmującym lata 2021-23, udział wezmą spółki, które reprezentują 24 sektory gospodarki - czyli ponad połowę spośród wszystkich reprezentowanych na warszawskiej giełdzie. Do najliczniej reprezentowanych możemy zaliczyć: budownictwo (12), gry (7) lub informatyka (7). Kapitalizacja spółek w Programie waha się od około 51 mln zł do około 2,03 mld zł. Średnia kapitalizacja spółek, które zostaną poddane analizom to około 411 mln zł (na dzień 31 maja 2021). 47 spośród firm nich nie miało dotąd profesjonalnego pokrycia analitycznego.

- Pilotażowa edycja Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego rozpoczęła się w 2019 roku, w jej ramach pokrytych zostało 51 spółek z Głównego Rynku, znajdujących się poza indeksem WIG20. Od tego czasu analitycy upublicznili ponad 750 analiz i komentarzy do wyników spółek - powiedział Michał Kobza.

