673,5 tys. zł to roczne zarobki członka zarządu spółki na GPW

W ciągu dekady średnie roczne wynagrodzenie członków zarządów spółek notowanych na GPW wzrosło o ponad 40 proc. W ciągu ostatniego roku - o 9 proc. - czytamy w raporcie Grant Thornton. W czołówce są zarządy PKN Orlen, Lotosu, PGE, Enei, PGNiG, Energi czy KGHM.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Giełdowi krezusi

Giganci przychodów

Z zestawienia wynika, że w 2020 roku na każdy 1 tys. zł wynagrodzenia członka zarządu przypadało 2,27 mln zł kapitalizacji danej spółki, w 2019 roku było to 2,24 mln zł rok wcześniej. Co ciekawe, w 2009 roku było to 3,21 mln zł.„Według sprawozdań finansowych, najwyższe wynagrodzenie wypłacono w Comarchu, CD Projekcie i mBanku – zaraportowane w 2020 roku świadczenia na rzecz zarządów wynoszą w tych spółkach około 20 mln zł. W kolejnych 15 spółkach koszty wynagrodzeń zarządów sięgnęły przynajmniej 10 mln zł. Jednocześnie w 136 spółkach suma wynagrodzeń członków zarządu nie przekraczała 1 mln zł. W 12 z nich wynosiła 100 tys. zł lub mniej” – czytamy także.Na jednego członka zarządu najwyższe średnie wynagrodzenie wypłacono w PCC Rokita – aż 4,54 mln zł brutto. W 64 innych spółkach średnie wynagrodzenie członka zarządu przekroczyło 1 mln zł. Jednocześnie w 29 spółkach kwota ta nie przekroczyła 100 tys. zł.Największy wzrost wynagrodzeń zanotowano w KCI; w 2020 roku sięgnął on 488 proc., ale poziom uposażeń w tej spółce – w porównaniu do innych – pozostał symboliczny (49 tys. zł). Imponujący był wzrost wynagrodzeń w Krynicy Vitamin – wyniósł 433 proc., z 300 do 1598 tys. zł.„Największe przechody w relacji do swoich wynagrodzeń wypracował zarząd PKN Orlen. Każdy tysiąc zł wynagrodzenia członka zarządu wygenerował 86 mln zł przychodów. Na kolejnych miejscach znalazło się sześć innych spółek z udziałem Skarbu Państwa: Grupa Lotos, PGE, Enea, PGNiG, PZU i Energa. Łącznie 14 zarządów spółek może pochwalić się generowaniem co najmniej 10 mln zł przychodu na każdy tysiąc zł swojego wynagrodzenia” – wskazano w raporcie.Jeżeli chodzi o efektywność zarządów na GPW, to z punktu widzenia inwestorów najbardziej atrakcyjny był Mercator Medical. W 2019 każdy 1 tys. zł ich wynagrodzenia wypracował 209 tys. zł kapitalizacji. Rok później było to już 5,6 mln zł. Oznacza to wzrost efektywności o 2578 proc.! Mercator doskonale wykorzystał pandemiczną rzeczywistość, w czym dużą zasługę miał zarząd spółki.