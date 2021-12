7 prezentów od Polaka. Czego możemy spodziewać się pod choinką?

Polacy w tym roku zamierzają wydać na prezenty, żywność, podróże oraz spotkania z najbliższymi średnio 2 129 zł, czyli o 11 proc. więcej niż rok temu. Najchętniej kupowane prezenty to kosmetyki i perfumy, a także zabawki i książki. Prawie połowa z nas dokona zakupów świątecznych przez Internet – wynika z badania „Zakupy świąteczne 2021”, przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Dyskonty będą pełne

A co możemy znaleźć pod choinką?- W tym roku będą to przede wszystkim kosmetyki i perfumy, takie zakupy deklaruje 56 proc. ankietowanych. Drugą najpopularniejszą kategorią, którą wskazuje 50 proc. badanych, są gry i zabawki. Dużą popularnością cieszą się także książki z 46 proc. wskazań. Rozczarowani mogą być fani elektroniki - ponad 85 proc. osób nie planuje tego typu zakupów. W tym roku po raz pierwszy zadaliśmy także pytanie o emocje związane z zakupami świątecznymi. Jak można było przypuszczać największą przyjemność sprawi kupowanie prezentów najbliższym. Najbardziej zaś stresujący i czasochłonny będzie wybór podarunku dla współpracowników - ocenia Natalia Załęcka, CMO Advisory Leader, Head of Marketing Transformation w Deloitte.Coraz więcej z nas planuje zakupy wcześniej. W listopadzie chciało to zrobić 27 proc i jest to ogromny skok w porównaniu do roku poprzedniego (12 proc). Black Friday był dodatkową okazją do zakupów świątecznych dla około 1 na 10 osób. W grudniu średnio dwóch na trzech Polaków planuje zakupy świąteczne, najwięcej osób (54 proc) zamierza zdążyć do 25 grudnia.W tym roku będziemy także pamiętać o tych najbardziej potrzebujących. Wśród świątecznych wydatków znajdują się również datki na pomoc charytatywną. 2 na 3 osoby chcą wesprzeć potrzebujących, a średnia kwota to około 90 zł.Czytaj: Branża pożyczkowa jedzie na minusie. Strata wzrosła o ponad połowę Gdzie udamy się na zakupy okołoświąteczne? Sklepy online stały się niemal tak często preferowane jak te stacjonarne. Prawie połowa świątecznego budżetu zostanie wydana w właśnie w nich (47 proc.)- Wzrost znaczenia zakupów online to tendencja, którą obserwujemy od lat. Nasze preferencje odnośnie kanału są jednak różne w zależności od kategorii produktów czy usług. Polacy szczególnie chętnie przez Internet kupują produkty związane z podróżami, spędzaniem wolnego czasu i realizacją pasji. W żywność zaś zdecydowanie wolimy zaopatrywać się stacjonarnie. Monopolistami w tym segmencie są bezkonkurencyjne dyskonty. 93 proc. Polaków deklaruje właśnie w nich zrobić zakupy – wyjaśnia Bartek Bobczyński, dyrektor Deloitte Digital.W sklepach stacjonarnych kupujemy przede wszystkim żywność i napoje (85 proc.). Kanały online będziemy wybierać przy produktach związanych z podróżami i spędzaniem czasu wolnego (71 proc.) oraz poszukując elektroniki (64 proc.) i zabawek czy książek (63 proc.). Co ciekawe w pozostałych kategoriach różnice nie są już tak znaczące. Ci, którzy decydują się na zakup kosmetyków, odzieży, dóbr luksusowych, telefonów czy artykułów sportowych równie chętnie wybierają sklepy online, co stacjonarne. Preferowanym sposobem płatności nadal jest gotówka (30 proc.), najpopularniejszą formą online jest płatność kartą (15 proc.).- Decydując się na kanały online, najczęściej wykorzystywane będą w tym roku serwisy zakupowe typu market place i aukcyjne. Ze stacjonarnych największą popularnością będą cieszyć się drogerie oraz galerie handlowe. Wartym odnotowania jest także fakt, że niemal 2 na 3 osoby w tym roku planuje trzymać się listy zakupowej i nie przekraczać ustalonego budżetu – podsumowuje Bartek Bobczyński.