70 wydarzeń w trzy miesiące. Grupa PTWP podsumowuje działalność i podaje prognozy

Notowana na rynku NewConnect Grupa PTWP podsumowała trzy ostatnie miesiące działalności w sektorze eventowym oraz podała prognozy na przyszły rok. Od sierpnia do października 2021 r. w zarządzanych przez spółkę obiektach – MCK i Spodku – odbyło się łącznie 70 wydarzeń, w których uczestniczyło 85 tys. osób. Do końca roku zaplanowanych jest jeszcze kilkanaście eventów i koncertów, w tym grudniowy Szczyt Cyfrowy ONZ – IGF 2021. Grupa PTWP zakłada, że w przyszłym roku, w obiektach którymi zarządza, odbędzie się łącznie ponad 250 wydarzeń dla prawie 1 mln uczestników.

Również we wrześniu zorganizowane zostały XIII Europejski Kongres Gospodarczy oraz 6. European Tech and Start-up Days, w których uczestniczyło blisko 9 tys. zarejestrowanych uczestników, w tym 5,7 tys. biorących udział stacjonarnie.W październiku odbyła się 17. edycja Forum Rynku Zdrowia. W ramach dwudniowego wydarzenia zorganizowano 22 debaty, a konferencjach wzięło udział ponad 2 tys. zarejestrowanych uczestników, w tym blisko 1 tys. stacjonarnie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Grupa kapitałowa

W najbliższych planach organizacyjnych Grupy PTWP jest największa konferencja dedykowana sektorowi spożywczemu i handlowemu w Polsce – Forum Rynku Spożywczego i Handlu (8-9 listopada 2021 r.).Kalendarz PTWP na 2022 r. w obiektach MCK i Spodek zakłada organizację ponad 250 wydarzeń, w których łącznie ma wziąć udział prawie 1 mln uczestników.- Nasz przyszłoroczny kalendarz, zarówno jeśli chodzi o imprezy własne jak i o eventy w MCK i Spodku, zapełnia się bardzo dynamicznie. Zbliżamy się do stuprocentowego obłożenia zarządzanych obiektów w 2022 r. Czeka nas mnóstwo spotkań branżowych, sportowych oraz niezwykle rozbudowanych wydarzeń, jak np. 11. sesja Światowego Forum Miejskiego (ONZ - UN Habitat), XIV Europejski Kongres Gospodarczy, Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie, 4 Design Days czy Intel Extreme Masters. Cały czas mamy na uwadze bezpieczeństwo uczestników, dlatego wszystkie planowane wydarzenia odbywają się z zachowaniem wszelkich wypracowanych przez nas dotychczas standardów udziału, łącznie z wymogiem okazania unijnego certyfikatu COVID (UCC) czy mobilnymi punktami testowania - mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP.Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości, spółka matka grupy kapitałowej PTWP działa na rynku od 1995 roku. Działalność wydawnicza w zakresie specjalistycznych portali internetowych i czasopism drukowanych, organizacja konferencji, seminariów i wydarzeń specjalnych oraz zarządzanie obiektami Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Hali Spodek w Katowicach – to cztery obszary działalności, na których skupia się obecnie aktywność Grupy.Należąca do Grupy spółka PTWP On-line jest wydawcą specjalistycznych portali biznesowych, m.in. wnp.pl, rynekzdrowia.pl, portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl, propertynews.pl, portalsamorzadowy.pl, farmer.pl, pulsHR.pl oraz serwisów internetowych i tytułów prasowych w kategorii wnętrza i budownictwo.Ponadto Grupa jest właścicielem platform e-commerce z ofertami z branży rolno-spożywczej – Giełda Rolna oraz sprzedaży i wynajmu nieruchomości komercyjnych - Property Stock. Spółka matka koncentruje się na organizacji eventów branżowych i wydawaniu prasy. Spółka PTWP Event Center zarządza obiektami Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Hali Spodek w Katowicach.