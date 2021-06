700 mld dolarów z nowych podatków. Oto pomysły na łatanie budżetu

Wprowadzenie globalnej minimalnej stawki CIT na poziomie 15 proc. dałoby dodatkowe wpływy do budżetów w wysokości 127 mld dolarów rocznie - wylicza Polski Instytut Ekonomiczny. A to nie jedyna danina, którą można zasypać budżetowe dziury – w grę wchodzi jeszcze podatek klimatyczny i majątkowy. Te trzy podatki dałyby w sumie prawie 700 mld dolarów rocznie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Miliardy do odzyskania

Podatkiem w miliarderów

Truciciele powinni zapłacić

Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów, globalny minimalny podatek konstruowany jest na forum OECD w taki sposób, aby nie doprowadził do zwiększenia opodatkowania działających w Polsce uczciwych firm. Ani tych małych, korzystających ze stawki 9 proc. CIT, ani większych, korzystających z ulg B+R, IP-Box czy Polskiej Strefy Inwestycji.Tymczasem, jeśli chodzi o minimalny podatek CIT, gra toczy się o sporą stawkę. Jak wylicza Polski Instytut Ekonomiczny, wprowadzenie globalnej minimalnej stawki CIT na poziomie 15 proc. dałoby 127 mld dolarów rocznie.- Największe światowe korporacje powszechnie stosują mechanizmy optymalizacyjne, a najzamożniejsi często ukrywają swoje dochody i majątek w rajach podatkowych. Odpowiedź na to wyzwanie stanowią globalne podatki. Ich wdrożenie pozwoli na uszczelnienie systemów podatkowych, zwiększenie wpływów budżetowych i eliminację podatkowych pasażerów na gapę - twierdzi Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego.To nie jedyna danina, jaka jest brana obecnie pod uwagę przy dyskusjach na temat podreperowywania budżetu (ale też i sprawiedliwego podziału dóbr). Znów powrócił temat wprowadzenia podatku majątkowego od najbogatszych.Jak wylicza PIE, w 2019 roku najbogatsze 10 proc. światowej populacji było w posiadaniu 85 proc. całego globalnego majątku. A tylko w 2020 roku majątki miliarderów zwiększyły się o ponad 5 bln dol., aż do 13 bln dol.Za rosnącym w takim tempie majątkiem nie nadążają systemy podatkowe, które w ostatnich latach znacząco obniżyły opodatkowanie dla najbogatszych i mają bardzo ograniczone możliwości radzenia sobie z całym wachlarzem działań mających na celu uniknięcie podatków. Najbogatsi przelali 7,6 bln dol. na zagraniczne konta w celu ucieczki przed administracją podatkową.W przypadku tej daniny pieniądze „do wzięcia” są jeszcze większe. - Podatek majątkowy dotykałby 0,01 proc. najzamożniejszych obywateli na świecie. Opodatkowanie tej grupy na poziomie zaledwie 0,5 proc. za majątek ponad 10 milionów dolarów i 1,5 proc. za majątek powyżej 1 biliona dolarów mogłoby przynieść rocznie 289 mld dolarów. Nie uszczupli to znacząco ich majątku, a może skutkować lepszą redystrybucją czy zwiększonymi wpływami budżetowymi - wyjaśnia analityk PIE Łukasz Błoński.Ostatnia rekomendacja PIE wiąże się z neutralnością klimatyczną. Podczas gdy jedne państwa pracują nad zmniejszeniem emisji CO2, inne zdają się nią nie przejmować, a wręcz traktują swoje luźne normy środowiskowe jako przewagę konkurencyjną. Wyjściem z tej sytuacji byłoby wprowadzenie globalnego podatku klimatycznego, który zostałby przygotowany z uwzględnieniem zróżnicowanej sytuacji społeczno-gospodarczej poszczególnych regionów.Instytut uważa, że z jednej strony pozwoli to na zebranie środków niezbędnych do walki z kryzysem klimatycznym, a z drugiej dostosowanie podatkowego narzędzia do potrzeb i możliwości poszczególnych państw. Takie rozwiązanie mogłoby zapewnić 278 mld dolarów rocznie.W sumie wszystkie trzy nowe planowane daniny zwiększyłyby wpływy o 695 mld dolarów. Jak zauważa PIE, środki te, zbierane i dystrybuowane na poziomie krajowym, polepszyłyby jakość usług publicznych. Byłyby m.in. wystarczające do zatrudnienia dodatkowych 55 milionów pielęgniarek na całym świecie lub wystarczyłyby na zaszczepienie przeciw COVID-19 każdej dorosłej osoby na świecie 4 razy w ciągu roku.