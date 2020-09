709 mln zł dla woj. śląskiego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

709 mln zł pozyskały dotychczas samorządy z woj. śląskiego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych; większość tych środków jest już na ich kontach – poinformował w środę wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

"To jest absolutnie realne wsparcie, które już dotarło do samorządów woj. śląskiego" - powiedział wojewoda Wieczorek podczas środowej konferencji prasowej w Katowicach podkreślając, że inwestycje to jeden z najważniejszych filarów wzrostu gospodarczego i stabilności gospodarczej.

"Sytuacja w związku z pandemią w drugim kwartale w woj. śląskim, tak jak i w całej Polsce, mogła być trochę trudniejsza. Idea programu była taka, by samorządy nie musiały rezygnować z jakichkolwiek inwestycji, żeby udzielić im tego wsparcia" - przypomniał Jarosław Wieczorek.

Minimalne wsparcie dla gminy w ramach funduszu to 0,5 mln zł. Najwięcej - 51 mln zł - pozyskały Katowice, Gliwice - 37 mln zł i Sosnowiec - 31,7 mln zł. "Dominują takie inwestycje publiczne jak drogi, termomodernizacje i remonty placówek oświatowych, wodociągów, kanalizacja, wsparcie dla obiektów sportowych - słowem, bieżące inwestycje samorządów" - wyliczał wojewoda.

Przypomniał też o dodatkowych 6 mld zł na inwestycje dla samorządów, które w ramach funduszu rozdysponuje Prezes Rady Ministrów i zachęcał władze lokalne do składania wniosków, co mogą uczynić do końca września.

"Do 30 września samorządy mają czas na złożenie konkretnych propozycji inwestycyjnych, które muszą przekroczyć 400 tys. zł. Jeśli ta wartość jest przekroczona, wniosek prawidłowo napisany, będzie to dotyczyło inwestycji, a nie remontu, nie wydatków bieżących, wówczas komisja przy Prezesie Rady Ministrów będzie te wnioski oceniała. Głęboko wierzymy, że gros z tych 6 mld zł będzie zasilało inwestycje w woj. śląskim" - podsumował wojewoda Wieczorek.