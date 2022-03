72 książki dla dzieci zgłoszono do Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego

72 książki dla dzieci, które ukazały się w ub.r., zostały zgłoszone przez polskie wydawnictw do 29. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego – podali organizatorzy z biblioteki miejskiej w Oświęcimiu. Rozstrzygnięcie nastąpi 7 października br.

"Jurorzy zaczęli już czytać zgłoszone książki. We wrześniu spotkają się i wówczas wytypują dziesięć tytułów nominowanych do głównego lauru. Zwycięzcę poznamy 7 października podczas uroczystej gali. Otrzyma on statuetkę Koziołka Matołka. Najlepszą książkę wybiorą także czytelnicy" - poinformowała PAP Monika Sobota z oświęcimskiej biblioteki zwanej Galerią Książki.

Sobota dodała, że tegorocznej edycji przyświeca hasło "Przygody z książką". "Jest ono zaproszeniem w podróż do literackiego świata Koziołka Matołka, zarówno tego z ksiąg Makuszyńskiego, ale i tego, który nagradza najlepsze polskie współczesne książki dla dzieci, spełniające kryteria oceny pod względem literackości, przesłania oraz zgodności z wizją twórczości patrona" - powiedziała.

W ub.r. na konkurs napłynęło 98 tytułów. Laureatem została książka "Śrubek i tajemnice Maszynerii" Jana Bliźniaka.

Ogólnopolską Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyńskiego ustanowiły w 1994 r. Fundacja "Książka dla Dziecka" oraz kwartalnik Guliwer. Od 2004 r. przyznaje ją oświęcimska Galeria Książki. Celem konkursu jest promowanie najlepszych polskich książek dla dzieci, spełniających rygorystyczne kryteria oceny pod względem literackości, przesłania oraz zgodności z radosną wizją twórczości, jaką uprawiał patron.

