73. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes nie odbędzie się w zaplanowanym terminie

73. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes nie może odbyć się w zaplanowanym terminie, czyli 12-23 maja. Aby zachować jego ciągłość, rozważamy kilka możliwości, z których najpoważniejszą wydaje się przełożenie wydarzenia na koniec czerwca i początek lipca - poinformowali organizatorzy imprezy.

W komunikacie opublikowanym w czwartek na stronie internetowej festiwalu podkreślono, że w okresie globalnego kryzysu zdrowotnego "nasze myśli wędrują ku ofiarom COVID-19". "Wyrażamy solidarność ze wszystkimi, którzy walczą z tą chorobą" - napisali organizatorzy i poinformowali, że impreza "nie może odbyć się w zaplanowanym terminie - od 12 do 23 maja".

"Aby zachować ciągłość festiwalu, rozważamy kilka możliwości, z których najpoważniejszą wydaje się przełożenie wydarzenia na koniec czerwca i początek lipca. Tak szybko, jak pozwoli na to rozwój sytuacji w kraju i na świecie, podamy do wiadomości ostateczną decyzję. Zostanie ona poprzedzona konsultacjami z rządem Francji, canneńskim ratuszem, zarządem festiwalu, specjalistami z branży filmowej i wszystkimi partnerami wydarzenia" - czytamy.

Zakaz organizowania do 15 kwietnia wydarzeń z udziałem ponad 1 tys. osób został wprowadzony przez władze francuskie w niedzielę 8 marca. Jak oświadczył minister zdrowia Olivier Veran, zakaz nie obejmie demonstracji, egzaminów i transportu publicznego, bo są one "potrzebne krajowi do życia". Wcześniej władze zdecydowały o zamknięciu wszystkich szkół i żłobków w miejscach najbardziej dotkniętych epidemią koronawirusa. W ten sposób na nauczanie z domu przejść musiało 350 tys. uczniów w departamentach Oise, Górny Ren i Morbihan oraz w mieście Ajaccio na Korsyce.

Wśród imprez odwołanych we Francji z powodu koronawirusa jest półmaraton w Paryżu, który miał odbyć się w niedzielę 1 marca oraz paryskie targi książki, zaplanowane na 20-23 marca. Na czerwiec przełożono targi nieruchomości Mipim, które miały zostać otwarte na początku marca w Cannes.

W połowie stycznia podano, że na czele jury konkursu głównego 73. festiwalu stanie amerykański reżyser Spike Lee. Nazwiska pozostałych członków jury miały zostać ogłoszone w połowie kwietnia.