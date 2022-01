79. Złote Globy: Jane Campion ze statuetką za najlepszą reżyserię za "Psie pazury"

Jane Campion została w nocy z niedzieli na poniedziałek laureatką Złotego Globu za najlepszą reżyserię za film "Psie pazury".

"Psie pazury", czyli adaptacja książki Thomasa Savage'a, to pierwszy od 12 lat film twórczyni "Fortepianu". Jego akcja rozgrywa się w Montanie lat 20. na ranczu, którego właścicielami są bracia George i Phil. Pierwszy to uosobienie dobroci, drugi zaś - błyskotliwości i złośliwości. Kiedy na ranczo wprowadza się nowa wybranka George'a ze swoim synem, Phil nie przepuszcza żadnej okazji, by uprzykrzyć im życie.

Złote Globy, wyróżnienia przyznawane przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej twórcom produkcji filmowych i serialowych, są w tym roku rozdawane po raz 79. Z uwagi na kierowane pod adresem członków stowarzyszenia oskarżenia o korupcję i rasizm, a także ze względu na zapowiedziany przez artystów bojkot uroczystość odbywa się bez udziału publiczności. Nie jest także transmitowana w telewizji ani online. Wyniki publikowane są na bieżąco na profilu nagrody na Twitterze.

