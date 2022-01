79. Złote Globy: Kenneth Branagh z nagrodą za najlepszy scenariusz za "Belfast"

Kenneth Branagh został w nocy z niedzieli na poniedziałek laureatem Złotego Globu za najlepszy scenariusz za "Belfast". W kategorii najlepszy film zagraniczny nagrodzono "Drive My Car" Ryusuke Hamaguchiego.

Tegoroczna 79. gala rozdania Złotych Globów - wyróżnień z dziedziny filmu i telewizji, przyznawanych przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej - odbywa się bez udziału publiczności i nie jest transmitowana w telewizji ani online. Ma to związek nie tylko z pandemią koronawirusa, ale przede wszystkim z kierowanymi pod adresem członków stowarzyszenia oskarżeniami o korupcję i rasizm, a także z zapowiedzianym przez branżę filmową bojkotem uroczystości. Werdykt publikowany jest sukcesywnie na profilu nagrody na Twitterze.

Złoty Glob za nalepszy scenariusz otrzymał Kenneth Branagh za "Belfast". To uhonorowana nagrodą publiczności na festiwalu w Toronto opowieść, której akcja rozgrywa się pod koniec lat sześćdziesiątych w Irlandii Północnej. Jej głównym bohaterem jest pochodzący z robotniczej rodziny chłopiec, który staje się świadkiem konfliktu o podłożu etniczno-politycznym.

W kategorii najlepszy film zagraniczny nagrodzono "Drive My Car" Ryusuke Hamaguchiego, czyli adaptację opowiadania Harukiego Murakamiego. W wyścigu po statuetkę obraz japońskiego twórcy pokonał "Compartment No. 6" Juho Kuosmanena, "The Hand of God" Paolo Sorrentino, "Bohatera" Asghara Farhadiego oraz "Matki równoległe" Pedro Almodovara.

