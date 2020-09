8,8 mln zł dla firm z Podlaskiego Pakietu Gospodarczego na walkę z koronawirusem

237 firm z Podlasia otrzyma 8,8 mln zł z UE w ramach Podlaskiego Pakietu Gospodarczego, w formie dotacji na kapitał obrotowy - zdecydował w czwartek zarząd województwa podlaskiego. Pieniądze mają wesprzeć firmy w walce ze skutkami gospodarczymi koronawirusa.

Pieniądze pochodzą z unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na lata 2014-2020. Środki mogą zostać przeznaczone np. na zakup towarów i materiałów do produkcji, spłatę zobowiązań, opłatę czynszu, sfinansowanie usług telekomunikacyjnych, ale także na zakup środków ochrony osobistej czy artykułów sanitarnych w związku z pandemią.

"Te dotacje pozwolą im przetrwać ten trudny i nieprzewidywalny czas. Będą buforem wobec ponoszonych strat i pozwolą na zachowanie płynności finansowej, której utrzymanie jest tak ważne dla wszystkich firm obecnych na rynku" - poinformował urząd marszałkowski w Białymstoku w czwartkowym komunikacie prasowym.

Pieniądze trafią do mikro-, małych i średnich firm oraz osób samozatrudnionych prowadzących działalność gospodarczą do końca 2019 r. Firmy musiały wykazać spadek obrotów spowodowany pandemią koronawirusa. Urząd nie podał konkretnie, w jakiej wysokości firmy dostały dotacje; przypomniano jedynie, że były one naliczane m.in. z uwzględnieniem liczby pracowników.

Urząd przypomniał, że dotacje są pomocą bezzwrotną; wystarczy prawidłowo przygotowany i złożony wniosek. Dokumenty są oceniane na bieżąco, by pomoc jak najszybciej trafiła do firm.

Urząd marszałkowski przyznał także w czwartek łącznie 550 tys. zł - również z RPOWP, które trafią do trzynastu firm w regionie. Będą one mogły skorzystać z różnych usług doradczych - np. przygotowania biznesplanów, audytów, na marketing. Dodano, że podlaskie firmy jeszcze w 2020 r. będą się mogły starać o dotacje na usługi doradcze.