8 mld zł w budżecie dzięki inflacji? Minister finansów o tym, co czeka przedsiębiorców

- Inflacja, krótkoterminowo, oznacza zwiększone wpływy dla finansów publicznych. Ceny idą do góry i przychody z VAT też się zwiększają. Ale nie przeceniałbym tego efektu. To może być maksymalnie o 3 procent więcej niż wcześniej zakładaliśmy - mówi Tadeusz Kościński, minister finansów.

Płacić podatki, zarabiać więcej, iść do przodu

- Co powinniśmy zrobić – nasze siły wykorzystać na robienie czegoś na wzór audytu i potwierdzanie, że dobrze wszystko działa, czy raczej wykorzystać nasze siły, żeby eliminować nieuczciwie konkurujące firmy? Albo jedno, albo drugie. Ja stawiam na to, że powinniśmy eliminować nieuczciwą konkurencję - wyjaśnia Kościński.Z ministrem finansów rozmawiamy w „Rządowej ławie” o wzroście zainteresowania wśród prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą przekształceniem jej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, by uniknąć dociążeń fiskalnych wywołanych Polskim Ładem.- Mam nadzieję, że wszyscy uczciwi przedsiębiorcy nie patrzą, jak można unikać płacenia podatków, a patrzą na to, jak można więcej zarobić. Powód, dla którego przekształca się formę działania firmy z jednej na drugą, powinien się wiązać tylko z tym, jak można więcej zarobić - mówi.Minister Kościński tłumaczy też, co z planowaną neutralizacją "zaciskania pasa" poprzez finansowanie inwestycji ze środków unijnych z Krajowego Planu Odbudowy. Przypomnijmy, że ze względu na spór z Komisją Europejską dotyczący praworządności Polska nadal nie otrzymała ok. 22 mld zł z KPO. To 13- procentowa zaliczka całej sumy, o jaką rząd wnioskował w ramach tego unijnego funduszu odbudowy.- To oczywiście uderzy w Polską gospodarkę, ale będzie miało też przełożenie na inne gospodarki krajów członkowskich. To nie jest tak, że te pieniądze są wydawane tylko przez firmy w Polsce - mówi szef resortu finansów i dodaje: - Mam nadzieję, że Komisja Europejska szybko dojdzie do tego i szybko „puści” zaliczki z KPO i wszyscy pójdziemy do przodu.