90 proc. firm zbadanych przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą spodziewa się pogorszenia wyników

90 proc. przedsiębiorstw, które ostatnio wzięły udział w badaniu Polsko-Francuskiej Izby Gospodarczej spodziewa się pogorszenia wyników finansowych z powodu pandemii koronawirusa. Skutki już teraz odczuwa 98 proc. ankietowanych.

W dniach 13-17 marca 2020 r. w badaniu Izby udział wzięło 118 stowarzyszonych w niej przedsiębiorstw działających w Polsce, z czego 35 proc. to firmy polskie, 58 proc. francuskie, a 7 proc. z kapitałem pochodzącym z innych krajów. Połowa z nich zatrudnia do 50 osób, 29 proc. to firmy średnie, a 23 proc. duże - powyżej 500 zatrudnionych.

Jak poinformowała w czwartek Izba, wyniki badania wskazują, że 90 proc. ankietowanych firm zakłada pogorszenie wyników finansowych na koniec roku, a 98 proc. już teraz odczuwa skutki koronawirusa. Spadek sprzedaży dotknął ponad 80 proc. Większość nie jest jeszcze w stanie określić skali jej spadków, jednak co czwarty ankietowany szacuje, że przekroczyła 15 proc.

62 proc. respondentów boryka się ze zwiększoną absencją pracowników. 34 proc. ma problemy z otrzymywaniem na czas zamówionych produktów od poddostawców, 18 proc. zgłasza braki na stanach magazynowych, co piąta firma ma problemy w obszarze transportu krajowego, a u 8 proc. występują utrudnienia w eksporcie. Jednak tylko 10 proc. ankietowanych zdecydowało się na ograniczenie czasu pracy, czy wysyłanie pracowników na płatny urlop.

Ankietowane przez Izbę firmy obecnie nie potrafią ocenić, w jakim stopniu epidemia wpłynie na tegoroczne wyniki. Co druga zakłada, że powrót do normalnej aktywności nastąpi najpóźniej z początkiem czerwca, 19 proc. wskazuje na koniec lipca, a 9 proc. zakłada powrót do sytuacji sprzed epidemii w jeszcze późniejszym terminie.

Z badania Izby wynika, że praktycznie wszyscy respondenci wprowadzili nowe procedury bezpieczeństwa, a wiele z tych działań wykracza poza zalecenia rządu i Głównego Inspektora Sanitarnego. "Biznes zareagował szybko i odpowiedzialnie podejmując działania nie tylko wobec swoich pracowników, ale również klientów, dostawców i partnerów. Widać tutaj mobilizację na wszystkich szczeblach organizacji, od zarządu do szeregowych pracowników" - oceniła dyrektor generalna Izby Monika Constant.

Jednym z największych problemów, na który zwracają uwagę przedsiębiorcy, jest kwestia płynności finansowej. 55 proc. firm przewiduje opóźnienia w płatnościach od klientów, a co druga spodziewa się anulacji już dokonanych zamówień. 40 proc. prognozuje, że będzie miało problem z realizacją dotychczasowych zleceń w terminie, a 20 proc. zakłada zmniejszenie produkcji. 45 proc. przedsiębiorstw prognozuje wstrzymanie rekrutacji, a 30 proc. - zamrożenie podwyżek.

"Firmy spodziewają się dużego spowolnienia produkcji i sprzedaży oraz pogorszenia wyników finansowych, ale relatywnie krótkotrwałego kryzysu, który w opinii większości firm skończy się najpóźniej w drugim kwartale br. Obecna sytuacja najprawdopodobniej zmieni sposób funkcjonowania firm i wpłynie na jeszcze większą cyfryzację pracy oraz dystrybucji" - ocenił główny ekonomista BNP Paribas Bank Polska Michał Dybuła.

Ankietowani zwrócili uwagę na kilka kluczowych obszarów, w których wsparcie instytucji publicznych pozwoli na zachowanie płynności finansowej i zmniejszy negatywne konsekwencje dla gospodarki. Jednym z nich jest kwestia zmniejszenia lub rozłożenia w czasie obciążeń fiskalnych i socjalnych. Kolejną formą wsparcia mogłyby być niskooprocentowane pożyczki, czy obniżka stóp procentowych przez NBP.

"Przedsiębiorstwa wskazują również na potrzebę przesunięcia terminu na złożenie deklaracji CIT-8, czy raportowania schematów podatkowych (MDR) oraz odłożenia w czasie przepisów nakładających na przedsiębiorców dodatkowe obowiązki, jak choćby nową matrycę stawek VAT, konieczność informowania o zapłacie na rachunki spoza białej listy, czy PPK" wskazała wicedyrektor Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej Joanna Jaroch-Pszeniczna.