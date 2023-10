A. Adamczyk: budowa nowego mostu przez Wisłę w Bydgoszczy-Fordonie jest niezbędna

Budowa nowego mostu przez Wisłę w Bydgoszczy-Fordonie jest niezbędna, aby zrealizować dobrą sieć w komunikacji samochodowej w rejonie Bydgoszczy - powiedział w czwartek w Bydgoszczy minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Kolejowo-drogowy Most im. Rudolfa Modrzejewskiego, przez który przebiega droga krajowa nr 80 Bydgoszcz - Toruń i linia kolejowa nr 2009 Bydgoszcz - Chełmża - Kowalewo Pomorskie postał w końcu XIX wieku, a po zniszczeniach wojennych został odbudowany w 1956 r. Od 1973 r. znajduje się w granicach Bydgoszczy, po przyłączeniu do miasta pobliskiego Fordonu. Według oceny GDDKiA most wymaga gruntownego remontu lub budowy nowej przeprawy.

Minister na konferencji przy moście fordońskim zaznaczył, że most od lat koncentruje uwagę mieszkańców Bydgoszczy i regionu, a także polityków z regionu, który podjęli starania o rozwiązanie problemu.

"Jestem przekonany, że powstanie nowy most i będzie to spełnienie oczekiwań, które związane są z tą przeprawą od kilkudziesięciu lat. Z ekonomicznego, a zwłaszcza inżynierskiego punktu widzenia ta inwestycja jest niezbędna, aby zrealizować dobrą sieć w komunikacji samochodowej w rejonie Bydgoszczy" - podkreślił Adamczyk.

Minister zaznaczył, że kolejnym nierozwiązanym problemem jest przeprawa przez Wisłę w Solcu Kujawskim, pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem.

"Z przykrością stwierdzam, że problem byłby rozwiązany, gdyby marszałek województwa kujawsko-pomorskiego w czasie, gdy przygotowaliśmy program +Mosty dla regionów+ zechciał uczestniczyć w tym programie. Nie jestem w stanie pojąć i zrozumieć dlaczego w tak ważnej sprawie pan marszałek nie wystąpił z wnioskiem o realizację tego projektu. Przeprawa promowa musi zostać zastąpiona trwałym mostem" - powiedział Adamczyk.

Szef resortu infrastruktury zauważył, że w tym przypadku potrzebne jest zaangażowanie samorządu województwa, gdyż most miałby powstać w ciągu drogi wojewódzkiej.

"Postaramy się zmienić na tyle ustawę o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, aby ponownie uruchomić komponent, podobny do projektu +Mosty dla regionów+, aby można wesprzeć samorząd województwa kujawsko-pomorskiego w realizacji tej inwestycji. Jestem głęboko przekonany, że tym razem marszałek województwa nie będzie zwracał uwagi, że to PiS kontynuuje rządy, ale kiedy będzie taka możliwość, kiedy pojawi się taki program, samorząd województwa będzie aplikował do tego programu. Uważam, że po raz kolejny taka okazja nie może nie zostać wykorzystana" - powiedział Adamczyk.

Odnosząc się do deklaracji ministra Adamczyka w sprawie budowy nowego mostu, minister, członek Rady Ministrów Łukasz Schreiber zauważył, że są inwestycje szalenie ważne dla miasta i regionu. "Dodatkowy most nie tylko udrożni ruch, ale pozwoli, żebyśmy nie stanęli przez problem w sytuacji, kiedy most nie będzie mógł funkcjonować, a to oznaczałoby tragedię dla setek tysięcy mieszkańców naszego regionu" - podkreślił.

Schreiber zauważył, że w przypadku mostu w Solcu Kujawskim marszałek zdecydował się na przeprawę promową pomiędzy Solcem Kujawskim i Czarnowem, która najczęściej jest nieczynna.

Poseł Piotr Król (PiS) który jest zastępcą przewodniczącego Komisji Infrastruktury podkreślił, że nowy most ma mieć po dwa pasy ruchu w każdą stronę, a obecny ma po jednym pasie ruchu w obu kierunkach. Zaznaczył, że według analiz GDDKiA, gdyby obecny most był remontowany z wyłączeniem jednego pasa ruchu, to już po godzinie korek z każdej strony miałby 4 km.

Przez most w Bydgoszczy-Fordonie dziennie przejeżdża 22 tys. pojazdów.