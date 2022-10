A. Bielan o unijnych funduszach w ramach KPO: potrzebna jest też dobra wola z drugiej strony

Spór o unijne fundusze w ramach KPO trzeba zakończyć, namawiam moich kolegów w obozie Zjednoczonej Prawicy do tego, aby być jeszcze bardziej elastycznym - powiedział w czwartek europoseł PiS Adam Bielan. "Potrzebna jest też dobra wola z drugiej strony" - dodał.

Europoseł PiS był pytany w TVN24 m.in. "jaki jest sens absurdalnych wojen z Komisją Europejską, sens trwania przy złych rozwiązaniach oraz sens tracenia pieniędzy unijnych, gdy jesteśmy finansowo pod ścianą". "Tu się różnimy. Myślę, że znacznie więcej winy za tę +absurdalną wojnę+ ponosi Komisja Europejska czy politycy w Komisji Europejskiej, którzy chcą ten spór kontynuować" - powiedział Bielan.

"Mam nadzieję, że to się zmieni" - dodał. Jego zdaniem, "ten spór trzeba zakończyć i namawiam moich kolegów w obozie Zjednoczonej Prawicy do tego, aby być jeszcze bardziej elastycznym, chociaż bardzo często jestem za to krytykowany".

Europoseł podkreślił, że "potrzebna jest też dobra wola z drugiej strony". "Jak czyta się wypowiedzi szefowej KE Ursuli von der Leyen, która jednak ma tam najwięcej do powiedzenia - nie tylko w sprawie Polski, ale jeżeli ona straszy Włochów cztery dni przed wyborami, że stracą pieniądze z ich planu odbudowy - to pokazuje polityczne intencje" - wskazał Bielan.

Przypomniał ponadto, że "KPO zostało zatwierdzone przez Komisję Europejską - Ursula von der Leyen była w Warszawie, ten dokument został zatwierdzony". "To nie jest tak, że przez te dwa lata nic się nie udało zrobić" - dodał. Bielan podkreślił, że "w tej chwili trwają dyskusje, czy płatności, które zostaną zgłoszone - ten wniosek lada chwila pewnie pójdzie do Brukseli - będą zrealizowane".

Zdaniem polityka, "zdecydowana większość kamieni milowych, które mieliśmy zrealizować w określonym terminie, jest zrealizowana". Dopytywany o ustawę wiatrakową, Bielan powiedział, że "wczoraj na spotkaniu w Radomiu pan prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że ta ustawa będzie zmieniona i do tego się zobowiązaliśmy". "To będzie zrobione już niedługo, niedługo trafi pod obrady Sejmu" - zapewnił.

"Jest potrzebna dobra wola ze strony pani von der Leyen, której pozycja w międzyczasie bardzo słabnie. Jej partia przegrała wybory w Niemczech ze względu na to, że jest atakowana chociażby w tzw. aferze Pfizera" - powiedział Bielan. Jego zdaniem, "ponieważ ma ona słabsza pozycję, jest mniej skłonna do ustępstw i nam się po prostu trudniej negocjuje". "Wielu polityków Brukseli liczy na to, że nas zagłodzi finansowo i w ten sposób na nas wpłynie" - stwierdził Bielan.

"Jestem ostrożnym optymistą. Mam jednak nadzieję, że po stronie Komisji Europejskiej będzie pewna refleksja" - powiedział europoseł. Zastrzegł również, że "mamy ograniczone możliwości działania ze względu na nasza opozycję, która za każdym razem, kiedy Komisja Europejska wykazuje skłonność do ustępstw, w Parlamencie Europejskim na sesji w Strasburgu bardzo mocno tę samą Komisję atakuje i grozi von der Leyen odwołaniem, jeżeli się zgodzi na to, że fundusz wpłynął do Polski".

Rozmowy nt. Krajowego Planu Odbudowy między polskim rządem a Komisją Europejską trwają. W piątek, 21 października, w Brukseli premier Mateusz Morawiecki zapewniał, że do uzgodnienia z KE zostało 5 do 10 procent, czyli - jak podkreślił - niewiele. "Jeśli chodzi o KPO to mam wrażenie, że jesteśmy coraz bliżej, mimo że rzeczywiście kilka procent tych uzgodnień jeszcze cały czas nas dzieli" - powiedział.

W niedawnym wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" premier powiedział, że chciałby, aby Polska złożyła pierwszy wniosek o płatność z KPO w najbliższych kilku tygodniach; kwestie związane z wymiarem sprawiedliwości, od których UE uzależnia wypłaty, uznajemy za wystarczająco rozwiązane - zaznaczył.

Pod koniec lipca szefowa KE Ursula von der Leyen mówiła "DGP", że aby otrzymać środki z KPO, Polska musi wywiązać się ze zobowiązań podjętych w celu zreformowania systemu środków dyscyplinarnych w sądownictwie. Przyznała, że nowe prawo (ustawa likwidująca Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego i powołująca Izbę Odpowiedzialności Zawodowej, uchwalona z inicjatywy prezydenta) jest ważnym krokiem, jednak nowelizacja ustawy o SN nie gwarantuje sędziom możliwości kwestionowania statusu innego sędziego bez ryzyka, że zostaną pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej". Von der Leyen podkreślała, że Polska musi również w pełni zastosować się do postanowienia TSUE, co jeszcze nie nastąpiło, a w szczególności "nie przywrócono do orzekania zawieszonych sędziów i nadal obowiązuje dzienna kara finansowa".

Polska ma otrzymać w ramach KPO 24 mld euro dotacji i 12 mld euro pożyczek z unijnego funduszu na odbudowę gospodarczą po pandemii.

