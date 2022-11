A.Duda: Nagroda Gospodarcza Prezydenta honoruje i promuje polską przedsiębiorczość

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP to konkurs związany ze wszystkimi kolejnymi prezydentami, którzy w ten sposób honorowali i starali się promować polską przedsiębiorczość, polski biznes - podkreślił w czwartek w Rzeszowie prezydent Andrzej Duda podczas gali XX edycji tej nagrody.

"To wielki zaszczyt dla mnie, że mogłem wręczyć państwu te nagrody w 20. edycji tego konkursu" - powiedział Andrzej Duda.

Jak zaznaczył ten konkurs jest związany ze wszystkimi kolejnymi prezydentami, którzy "w ten sposób honorowali i starali się promować polską przedsiębiorczość, polski biznes, starając się przy wsparciu kapituły nagrody wybierać tych, którzy są rzeczywiście najlepsi" - zauważył prezydent.

"Uśmiecham się kiedy ta nagroda jest wręczana, a zwłaszcza uśmiechałem się, kiedy ci, którzy wcześniej otrzymali tę nagrodę mówili o tym, że ta nagroda wspiera w biznesie. Cieszę się z tego powodu ogromnie. To wielka satysfakcja dla wszystkich prezydentów usłyszeć, że firmy, które są do tej nagrody wybierane, także i finaliści, dzięki tym dyplomom, które mają, w wielu przypadkach faktycznie zyskują na wiarygodności, stają się lepszymi, częściej wybieranymi partnerami do kolejnych przedsięwzięć biznesowych, do kolejnych wspólnych działań razem z innymi przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi" - podkreślił Andrzej Duda.

Andrzej Duda wziął udział w 2. odsłonie VII edycji "Kongresu 590"; w czwartek wieczorem na Uniwersytecie Rzeszowskim w ramach kongresu odbyła się Gala XX edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.

Rząd chce oszczędzić miliardy. Decyzja na czym, do końca miesiąca

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl