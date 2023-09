A. Kosztowniak: trasa S12 będzie bardzo ważnym elementem systemu komunikacyjnego w Europie

Budowa S12 jest jedną z najważniejszych inwestycji dla rozwoju regionu radomskiego, trasa ta będzie też bardzo ważnym elementem systemu komunikacyjnego w Europie - powiedział PAP szef Parlamentarnego Zespołu ds. Budowy Drogi Ekspresowej S12 Andrzej Kosztowniak.

"To najważniejsza droga ze wschodu na zachód Europy, która wbije się też w Via Carpatię. Mówimy więc o jednym z najważniejszych układów komunikacyjnych w całej Europie" - powiedział PAP Kosztowniak.

Podkreślił, że budowa S12 jest także jedną z najważniejszych inwestycji dla rozwoju regionu radomskiego. "To marzenie wielu osób dzisiaj się materializuje. Budowa prawie 120 km od woj. łódzkiego po lubelskie, co będzie warte kilka miliardów złotych" - powiedział Kosztowniak, który od kilkunastu lat, najpierw jako prezydent Radomia, a następnie jako parlamentarzysta zabiegał o budowę trasy.

Ogłoszony przez GDDKiA kilka dni temu przetarg dotyczy zaprojektowania i budowy odcinka drogi ekspresowej S12 o długości 14,4 km od granicy województwa łódzkiego i mazowieckiego do Przysuchy. Nowa trasa prowadzić będzie przez teren gmin Gielniów i Przysucha. W ramach inwestycji mają powstać dwie jezdnie drogi ekspresowej po dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 metra wraz z pasem awaryjnym. Jezdnie będą oddzielone pasem rozdziału o szerokości co najmniej 5 metrów. Będzie to pierwszy z fragmentów trasy, który połączy autostradę A1 pod Piotrkowem Trybunalskim z już istniejącym odcinkiem Puławy - Piaski w województwie lubelskim.

Zadanie obejmie też budowę dwóch węzłów drogowych: Gielniów i Przysucha. Przebudowane zostaną drogi lokalne, wykonane zostaną nowe elementy infrastruktury drogowej przeznaczonej dla pieszych i rowerzystów, a także obiekty inżynierskie oraz systemy odwodnienia i urządzenia ochrony środowiska.

Według Ministerstwa Infrastruktury droga ekspresowa S12 stanie się w przyszłości najkrótszym szlakiem prowadzącym z centrum kraju, przez Sulejów, Opoczno, Radom do Lublina i Chełma, ułatwi podróż pomiędzy zachodnią i wschodnią granicą państwa, a tym samym pomiędzy krajami Unii Europejskiej a Ukrainą. Inwestycja ma też na celu wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów licznych miejscowości, przez które przebiega obecna DK12.

Droga ekspresowa S12 będzie realizowana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r.

Jak poinformował resort infrastruktury, w najbliższym czasie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje ogłoszenie przetargu na kolejny odcinek S12 w województwie mazowieckim: Przysucha - Wieniawa o długości 15,1 km. Obecnie trwa procedura związana z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla odcinków od Piotrkowa Trybunalskiego (do granicy województw łódzkiego i mazowieckiego o długości 61,2 km, a także dla odcinka na wschód od Radomia o długości ok. 67 km.

