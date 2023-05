A. Kwaśniewski: odbudowę konkretnych miejsc na Ukrainie może rozpocząć już teraz

Wielki program pomocy przy odbudowie Ukrainy będzie wdrażany po wojnie, ale już teraz dzięki współpracy organizacji i miast partnerskich można rozpocząć odbudowę konkretnych miejsc: szkół, przedszkoli, mostów, tam gdzie jest możliwe - mówił podczas 15. Baltic Business Forum b. prezydent Aleksander Kwaśniewski.

W poniedziałek w Świnoujściu rozpoczęło się 15. Baltic Business Forum "Energia dla odbudowy Ukrainy". Podczas konferencji omawiane będą zagadnienia dotyczące m.in. odbudowy Ukrainy, bezpieczeństwa regionalnego i energetycznego, rosyjskiej agresji oraz europejskiej i NATO-wskiej perspektyw Ukrainy.

Otwierając konferencję Kwaśniewski, honorowy gość konferencji, podkreślił, że "wojna póki co trwa i bardzo trudno jest prognozować, jak i kiedy może się skończyć". "Początek brutalnej agresji Rosji na Ukrainę, bez żadnego powodu, to jest nowa era, nowy czas nie tylko dla Ukrainy, ale i dla całego świata" - powiedział.

Podkreślił, że w jego przekonaniu istota wojny ma dwa wymiary - pierwszy czysto kolonialny, a drugi to część konfrontacji, jaka dokonuje się między demokracją a autorytaryzmem. "To jest bój o to, jak chcemy widzieć świat w kolejnych dekadach" - wskazał były prezydent.

Odnosząc się do odbudowy Ukrainy powiedział, że "na pewno powstanie jakiś duży program pomocowy dla Ukrainy". "Powstawać powinien już teraz, ale żeby być wdrożonym, to wojna musi się zakończyć, ponieważ trudno jest namawiać inwestorów do wchodzenia do kraju, gdzie poziom niestabilności jest tak wysoki i nikt nie wie co się wydarzy jutro. To jest ten plan maksimum, który będziemy musieli wypełnić" - powiedział Kwaśniewski.

Zaznaczył jednak, że jego zdaniem już obecnie dzięki współpracy miast można rozpocząć coś, co nazwałby "programem odbudowy, ale dotyczącym konkretnych rzeczy". "Współpraca miast braterskich mogłaby pomóc, żeby już dzisiaj zacząć odbudowywać przedszkola, szkoły, mosty itp." - mówił Kwaśniewski

Jak podkreślił "to dużo mniejsza skala wydatków, a jest to bardzo ważne ze względu na potrzeby tego kraju". "Trudno się pchać dzisiaj z takimi inwestycjami do Bachmutu, ale już w tych miejscowościach, które zostały zniszczone, bardzo bym zachęcał, żeby wszystkie te mechanizmy mniejszych programów, programów celowanych rozpoczynać i w ten sposób pomóc Ukrainie" - mówił.

Podkreślił, że "trudno sobie wyobrazić dobrą przyszłość kraju, gdzie kilka milionów kobiet z dziećmi mieszka poza granicami". "To musi się znormalizować. Szansa powrotu będzie się zwiększała jak w tych miejscowościach będzie istniała podstawowa infrastruktura" - stwierdził Kwaśniewski.

Były prezydent mówił, że patronami "mniejszej odbudowy" mogą być m.in. instytucje i miasta partnerskie. "Ta mniejsza odbudowa, która może rozpocząć się już dziś, będzie dobrym początkiem dla tego wielkiego planu odbudowy i pomoże w powrocie ludzi do domu" - zaznaczył Kwaśniewski.

Wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak powiedział podczas konferencji, że Polacy doskonale wiedzą "jak trudnym zadaniem jest odbudowa kraju zniszczonego działaniami wojennymi". "Daliśmy jednak całemu światu świadectwo, że jest to możliwe. Nie tylko udało nam się odbudować nasz kraj, ale też pozwoliliśmy mu przez lata mocno rozwinąć się w wielu różnych płaszczyznach. Głęboko wierzę, że tak samo będzie w przypadku Ukrainy, która szybko stanie się mocniejsza i piękniejsza niż kiedykolwiek" - powiedział wiceminister.

"Wiem doskonale, jak ważnym elementem rozwoju każdego państwa stanowi napływ nowych inwestycji oraz rozwój przemysłu" - dodał. Przekazał, że Polska Agencja Inwestycji i Handlu koordynuje proces naboru polskich firm, które są zainteresowane udziałem w odbudowie Ukrainy. "Do tej pory zgłosiło się ponad 2100 polskich firm" - podkreślił.

15. Baltic Business Forum "Energia dla odbudowy Ukrainy" rozpoczęła debata "Powrót zimnej wojny czy początek nowego ładu międzynarodowego? Perspektywy Regionu ABC / Trójmorza w zmieniającym się świecie". Omawiano w niej m.in. kwestie bezpieczeństwa i konsekwencjach wojny w Ukrainie dla Europy.

Konferencja odbywa się pod Patronatem Honorowym prezydenta Andrzeja Dudy, potrwa do 17 maja.

