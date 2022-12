A. Moskwa: Będzie więcej energii z OZE

Żadne państwo europejskie nie jest kompatybilne z Fit For 55 – mówi na łamach wtorkowej "Rzeczpospolitej" Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

Odnosząc się do uzgodnionej przez ministrów ds. energii i klimatu krajów UE górnej granicy ceny na gaz, minister Moskwa oceniła, że zapobiegnie to gwałtownym wzrostom cen, które obserwowaliśmy w tym roku. "Zresztą mechanizm już zadziałał. Obserwowaliśmy giełdy i widzieliśmy, że cena gazu miała związek z tym, co się działo w UE. Jak pojawiła się zapowiedź ceny maksymalnej - cena spadła. Potem przed długi czas nie udało się wynegocjować maksymalnego pułapu - i cena wzrosła. Ta sytuacja to dla nas szczególny powód do satysfakcji. Polska była bowiem inicjatorem koalicji i porozumienia między krajami członkowskimi, które doprowadziło do przyjęcia rozwiązania o cenie maksymalnej" - wyjaśniła szefowa resortu klimatu i środowiska.

Przyznała jednak, że obecna ciągle jest wysoka. "Pamiętajmy jednak, w jakich okolicznościach żyjemy. Putinflacja to przede wszystkim wynik agresji rosyjskiej na Ukrainę i energetycznej wojny, którą Putin wypowiedział Europie. Właśnie takie rozwiązania jak zainicjowane przez nas regulacje gazowe pozwalają Polsce i Unii Europejskiej na skuteczną obronę. Jednocześnie cena nie może być zbyt niska, żeby te państwa, które nie mają zabezpieczonych kontraktów, nadal mogły je zawrzeć, a gaz nie wypłynął na inne rynki, które są gotowe zapłacić więcej" - wskazała.

Minister powtórzyła na łamach "Rz", że węgla nie zabraknie. "Mamy regularne spotkania dotyczące węgla dla gospodarstw indywidualnych i energetyki. Na tych spotkaniach szczegółowo i stale analizujemy, ile do Polski tego węgla zostało wwiezione, ile się znajduje na składach, ile rozwieziono po kraju, ile gmin przystąpiło do programu" - wyjaśniła Anna Moskwa. I dodała: "Jesteśmy przekonani, że węgla nie zabraknie ani w domach, ani w energetyce, ani w ciepłownictwie. Co więcej, zostanie go też na kolejny sezon".

Na pytanie gazety, czy strategia energetyczna jest kompatybilna z pakietem Fit for 55, minister powiedziała, że jest "gotowa postawić tezę, że żadne państwo europejskie nie jest kompatybilne z Fit for 55". "Słyszę deklaracje zwiększenia generacji z węgla przez najbliższe lata - oczywiście państwa UE mówią, że to jest czasowe, bo jest kryzys, potem będą rekompensować te ambicje i zwiększać OZE" - przyznała.

I dodała, że "dobre jest zwiększenie generacji z OZE, i Polska też idzie w tą stronę, ale do tego nie trzeba pakietu Fit for 55". Dopytywana, o ile, mniej więcej, Anna Moskwa poinformowała, że "chcemy mieć w systemie 50 GW w 2030 r., w porównaniu z ok. 21, które mamy dzisiaj". Zwróciła jednocześnie uwagę, że "toczy się poważna rozmowa i nawet ostatnio było przyjęte rozporządzenie o ułatwieniach dla inwestycji w odnawialnych źródłach energii".

Pytana o to, jak bardzo w rozwoju OZE kluczowa jest ustawa wiatrakowa i w jakim stopniu pewne jest to, że na pierwszym posiedzeniu Sejmu w przyszłym roku zostanie odblokowana, minister powiedziała: "Z naszej strony jest determinacja i otwartość na dialog, bo mojemu resortowi bardzo zależy na tej regulacji. Będziemy dalej o niej opowiadać, przekonywać, uzasadniać proponowane rozwiązania".

"Zrobiliśmy też kolejne badanie poparcia dla 10H. Polacy uważają, że należy zrewidować tę odległość i zwiększyć też partycypację społeczną - bo ta ustawa w przestrzeni medialnej funkcjonuje tylko w takim uproszczonym modelu 10H/500 metrów. Być może w wielu miejscach będzie nadal 10H, bo tak zdecyduje społeczność lokalna. Stworzyliśmy takie przepisy, aby to mieszkańcy mieli decydujący głos" - wyjaśniła Anna Moskwa.

