A. Moskwa o zapowiedzi zamrożenia cen gazu dla gospodarstw domowych: ustawa jest gotowa

Ustawa jest już gotowa, czekamy tylko jeszcze z tym ostatecznym wpisaniem kwoty mrożenia - powiedziała w piątek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa odnosząc się do zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego dot. prac nad mechanizmami zamrażającymi ceny gazu dla gospodarstw domowych.

Anna Moskwa w piątek w Polsat News była pytana o zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, który w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" był pytany, co z taryfami na gaz dla odbiorców indywidualnych i dla firm. "Zadbamy i o to (...) Będziemy również starali się ograniczać wzrost cen gazu dla gospodarstw domowych i rekompensować go dla dostawców strategicznych towarów, takich jak chociażby nawozy" - powiedział. Zapytany, czy będzie ustalona cena maksymalna gazu, premier powiedział: "Pracujemy nad mechanizmami zamrażającymi ceny na poziomie możliwym do zaakceptowania dla gospodarstw domowych".

W piątek Anna Moskwa, dopytana o te zapowiedzi, odparła: "Ta ustawa jest już gotowa, czekamy jeszcze z tym ostatecznym wpisaniem kwoty mrożenia".

Minister dopytywana, kiedy ustawa może trafić do Sejmu, poinformowała, że "ustawa jest już gotowa ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami". "Będziemy chcieli, żeby Komitet Stały i Rada Ministrów tymi się dokumentami zajęli" - powiedziała.

