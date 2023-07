A. Moskwa: rząd PiS wypowiedział zdecydowaną wojnę mafiom śmieciowym

Do Polski nie wpływają śmieci komunalne i śmieci niebezpieczne; rząd PiS wypowiedział zdecydowaną wojnę mafiom śmieciowym - oświadczyła w piątek w Sejmie minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

"Rząd PO-PSL stworzył w Polsce eldorado dla mafii. Rząd PO-PSL sprowadził do Polski 6 mln ton śmieci i zaminował cały kraj. W 2013 r. wysłaliście zaproszenie do całego świata do przywożenia odpadów. Punkty zbiórki odpadów wyłączone z przedsięwzięć, które mogą oddziaływać na środowisko" - mówiła w Sejmie w piątek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Wskazywała, że rząd PO-PSL wysłał zaproszenie do przywożenia śmieci do całego świata. "Dowiedziała się o tym Wenezuela, San Salwador, Niemcy, Włochy. Ta wiadomość rozeszła się po całym świecie i wszystkie państwa rozpoczęły przywożenie śmieci do Polski" - powiedziała. Jak mówiła, "mafie śmieciowe czuły się w Polsce bezkarnie". "Inspektor Ochrony Środowiska mógł odwiedzić zakład zajmujący się odpadami od godz. 8 do godz. 16 po uprzednim poinformowaniu zakładu z siedmiodniowym wyprzedzeniem" - zaznaczyła.

Minister podkreśliła, że "rząd PiS wypowiedział zdecydowaną wojnę mafiom śmieciowym". Jak dodała, m.in. powstały wydziały przestępczości w inspektoracie ochrony środowiska, wprowadzono system SENT, który jest analogiczny do systemu obrotu paliwa; kary więzienia - do 12 lat za import niebezpiecznych odpadów do Polski i do 10 mln za nieprawidłowości w obrocie odpadami.

"Do Polski nie wpływają śmieci komunalne i śmieci niebezpieczne" - zapewniła Anna Moskwa. Dodała, że rząd PiS uszczelnił system.

Jak mówiła, rząd nie pozwoli, "żeby polski podatnik płacił za obce śmieci". "Dlatego wyegzekwowaliśmy odbiór śmieci z Wielkiej Brytanii. I wyegzekwujemy od Niemiec. Dlatego przedwczoraj złożyliśmy do KE skargę, jako wstępny etap postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości, żeby odebrali 35 tys. ton śmieci z siedmiu składowisk, za które jesteście odpowiedzialni" - powiedziała minister.

W czwartek Komisja Europejska otrzymała skargę Polski na Niemcy za nielegalnie przywiezione odpady.

"Rząd Prawa i Sprawiedliwości odpowiedzialnie podchodzi do ochrony środowiska i dlatego przeznaczyliśmy dwa razy tyle środków na ochronę środowiska niż wy - 40 mld ze środków krajowych na ochronę środowiska" - powiedziała szefowa MKiŚ.

