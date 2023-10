A. Moskwa: Tusk ze swoim rządem nie wdrożył dyrektyw dot. ochrony wód

Donald Tusk ze swoim rządem nie wdrożył dyrektywy wodnej ani azotanowej dotyczących ochrony wody - podkreśliła w niedzielę minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Dodała, że TSUE stwierdził, że w latach 2007-2015 nie było monitoringu jakości powietrza, czy programu antysmogowego w Polsce.

W niedzielę wieczorem szefowa resortu klimatu i środowiska Anna Moskwa na platformie X (dawniej Twitter) odniosła się do niektórych wypowiedzi Donalda Tuska podczas "Marszu Miliona Serc".

"Donald Tusk znowu w Warszawie o powietrzu i wodzie. Widać wyrzuty sumienia męczą. Oto fakty. 1. Trybunał Sprawiedliwości stwierdził za lata 2007-2015 brak monitoringu powietrza, brak informacji do obywateli o powietrza i brak programu na rzecz jakości powietrza. 2. Donald Tusk ze swoim rządem nie wdrożył dyrektywy wodnej ani azotanowej dotyczących ochrony wody" - napisała Anna Moskwa.

Przypomniała, że to rząd PiS wdrożył wzorcowe monitorowanie powietrza i wdrożył antysmogowy program "Czyste Powietrze", w którym złożono wnioski o dotacje na 17,5 mld zł.

Minister dodała, że rząd wdrożył ponadto unijne dyrektywy wodną w 2017 i azotanową w 2018. "Otwieramy ekopracownie w każdym powiecie. Podwoiliśmy nakłady budżetowe na ochronę środowiska. I kto prawdziwie troszczy się o środowisko? Liczą się fakty" - podsumowała.

Na zakończenie "Marszu Miliona Serc" lider PO Donald Tusk mówił m.in., że PiS, który "zatruwa nam nasze powietrze, wody, ziemię, to nie jest Polska". "Jak patrzę na cynicznych polityków, którzy świadomie zatruwają nasze rzeki, nasz Bałtyk, nasze lasy, to chcę wam powiedzieć: to nie jest Polska" - zaznaczył Tusk i dodał, że Polska to "czysta Odra, czysta Wisła, zielony las, a nie te sągi drewna, które wyjeżdżają do Chin, żeby jakaś szajka mogła zarobić grube pieniądze".