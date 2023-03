A. Moskwa: USA głównym partnerem w budowaniu strategicznych ram dla bezpieczeństwa energetycznego

Stany Zjednoczone są naszym głównym i stabilnym partnerem w budowaniu strategicznych ram dla bezpieczeństwa energetycznego - podkreśliła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Efektem tej współpracy jest realizowany zgodnie z planem projekt pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce - dodała.

Minister Anna Moskwa i wiceminister klimatu Adam Guibourgé-Czetwertyński reprezentują Polskę na 4. szczycie ministerialnym Partnerstwa na rzecz Transatlantyckiej Współpracy Energetycznej (P-TECC) w Zagrzebiu.

Szefowa MKiŚ spotkała się w Zagrzebiu z amerykańską sekretarz energii Jennifer Granholm. Rozmowa dotyczyła bezpieczeństwa energetycznego oraz współpracy między Polską a Stanami Zjednoczonymi w ramach strategicznej inwestycji budowy pierwszej elektrowni atomowej w naszym kraju.

"Stany Zjednoczone są naszym głównym i stabilnym partnerem w budowaniu strategicznych ram dla bezpieczeństwa energetycznego. Efektem tej współpracy jest realizowany zgodnie z planem projekt pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. To projekt o znaczeniu strategicznym, który nie tylko wpisuje się w zacieśniającą się polsko-amerykańską współpracę, ale przede wszystkim skutecznie utrwala ją na przyszłość" - powiedziała Anna Moskwa, cytowana w czwartkowym komunikacie MKiŚ.

Ministerstwo poinformowało, że do rozmowy na temat współpracy energetycznej minister Moskwa zaprosiła też bałtyckich partnerów: Litwę, Łotwę i Estonię. "Tematem spotkania było przyśpieszenie działań związanych z uniezależnieniem się krajów bałtyckich od rosyjskiej sieci energetycznej oraz synchronizacja z europejskim systemem energetycznym. Inicjatywa Polski w tym obszarze jest kluczowa dla zachowania bezpieczeństwa energetycznego całego regonu" - podał resort.

Jak przekazało MKiŚ, z apelem do uczestników wydarzenia szefowa resortu wystąpiła również podczas panelu dotyczącego odbudowy Ukrainy. "Musimy uzyskać dla Ukrainy jak największą rekompensatę od rosyjskiego agresora za wszystko, co zostało zniszczone w wyniku tej pełnoskalowej rosyjskiej inwazji. Dziś to nasze ogromne zadanie: skalkulować straty i przygotować dokumenty potwierdzające dokonane zniszczenia, tak aby przejść ten proces najszybciej jak to możliwe i przygotować się dobrze do odbudowy Ukrainy. Potrzeba tutaj wsparcia krajów Unii Europejskiej oraz szybkich decyzji Komisji Europejskiej, które pozwolą Ukrainie na sprawne rozpoczęcie odbudowy gospodarki" - podkreśliła szefowa MKiŚ.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że szefowa resortu Anna Moskwa, podczas czwartego szczytu ministerialnego Partnerstwa na rzecz Transatlantyckiej Współpracy Energetycznej (P-TECC), który 1 marca br. rozpoczął się w Zagrzebiu (Chorwacja). Ministrowie energii oraz przedstawiciele największych spółek energetycznych rozmawiają o m.in. energii jądrowej, infrastrukturze krytycznej, bezpieczeństwie dostaw energii.

