A. Moskwa: w 2030 r. spodziewamy się 50 GW mocy w energetyce odnawialnej

W roku 2030 w Polsce powinno być 50 GW mocy zainstalowanej w energetyce odnawialnej - poinformowała w poniedziałek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa podczas konferencji dotyczącej polskiego sektora energetycznego.

"W 2030 r. spodziewamy się już 50 giga zainstalowanej mocy w odnawialnych źródłach energii. (...) Jest to związane też z dużą dynamiką nie tylko rozwoju odnawialnych źródeł energii, ale z dynamiką zapotrzebowania na tę energię. Widzimy, że w 2040 r. będzie co najmniej podwojenie zapotrzebowania na energię. Wynika to z intensywnej elektryfikacji, ale też z rozwoju gospodarczego, z rozwoju przemysłu w Polsce i z planów tego rozwoju. To też jest scenariusz realistyczny, który, jeżeli się zmieni zakładamy, że zmieni się w górę" - powiedziała minister Moskwa.

Minister w poniedziałek prezentowała projekt zmiany polityki energetycznej Polski do 2040 w części elektroenergetyki. Moskwa poinformowała, że prezentowany załącznik odzwierciedla przede wszystkim plany spółek, plany polskiego sektora elektroenergetycznego.

Szefowa resortu klimatu wyraziła nadzieję, że aktualizacją w najbliższym czasie zajmie się Rada Ministrów.

"Ta aktualizacja jest najpilniejsza, stąd też zdecydowaliśmy się ją przeprowadzić w pierwszym momencie. Jesteśmy po akceptacji Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Mamy nadzieję, że Rada Ministrów w najbliższym czasie będzie mogła się tym dokumentem zająć" - powiedziała minister Moskwa.

Szefowa resortu klimatu podkreśliła, że najważniejsza w dziedzinie energetyki jest suwerenność i bezpieczeństwo. Dodała, że właśnie te dwa punkty zostały dodane do aktualizacji polityki energetycznej.

"Dodaliśmy do aktualizacji polityki energetycznej czwarty filar, który de facto jest pierwszym najważniejszym filarem - tym filarem jest suwerenność energetyczna rozumiana wieloaspektowo, przede wszystkim rozumiana jako brak zależności od zewnętrznych surowców i zewnętrznych dostaw i maksymalizacja źródeł w oparciu o niezależne własne źródła do produkcji energii" - powiedziała Anna Moskwa.

Podkreśliła też, że w najbliższym czasie konieczna będzie modernizacja bloków węglowych i jednocześnie dostosowanie wydobycia do modernizacji tych bloków.

