A. Moskwa: według pomiarów jakość powietrza w Polsce jest coraz lepsza

Wyniki pomiarów wykonanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wskazują, że jakość powietrza w Polsce jest coraz lepsza - poinformowała w czwartek mediach społecznościowych minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

"Jakość powietrza w Polsce jest coraz lepsza! Jak wskazują najnowsze wyniki pomiarów, wykonanych przez GIOŚ, w porównaniu do pięciu poprzednich sezonów grzewczych widać wyraźną poprawę" - przekazała na Twitterze minister klimatu i środowiska.

Dodała, że średnie stężenia dwutlenku siarki, pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 są w analizowanym okresie najniższe od lat. "To skumulowany efekt działań rządów PiS na rzecz poprawy jakości powietrza, w tym realizacji programu Czyste Powietrze" - podkreśliła.

GIOŚ podał w czwartek, że analiza średnich wartości stężeń czterech wybranych zanieczyszczeń z analizowanych stanowisk pomiarowych w Polsce wskazuje na bardzo korzystną sytuację w sezonie grzewczym 2022/2023 na tle pięciu poprzednich sezonów.

"Istotne jest to, że średnie stężenia wszystkich czterech omawianych zanieczyszczeń (dwutlenku siarki, pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 - PAP) są w analizowanym okresie najniższe w wieloleciu. Należy jednak mieć na uwadze, że na stężenia zanieczyszczeń w powietrzu znaczny wpływ mają warunki meteorologiczne panujące w danym okresie na określonym obszarze" - wskazano w komunikacie inspektoratu.

Według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, poszczególne miesiące sezonu grzewczego 2022/2023, zostały ocenione jako: wrzesień 2022 r. - "bardzo chłodny", październik 2022 r. - "ekstremalnie ciepły", listopad i grudzień 2022 r. - "normalne termicznie", styczeń 2023 r. - "ekstremalnie ciepły", luty 2023 r. - "lekko ciepły", marzec 2023 r. - "ciepły", a kwiecień 2023 r. - "chłodny".

Na stacji IMGW-PIB w Warszawie anomalię ujemną w całym sezonie grzewczym 2022/2023 uzyskały jedynie dwa miesiące: wrzesień 2022 r. (-0,4 st. C) i kwiecień 2023 r. (-0,4 st. C), natomiast pozostałe miesiące miały anomalię dodatnią, przy czym największą wyróżnił się styczeń 2023 r. (+5,0 st. C).

"W styczniu 2023 r. absolutna minimalna temperatura powietrza była bardzo wysoka i wyniosła aż -3,9 st. C" - dodano.

Jak wyjaśniono, temperatura powietrza w pewnym zakresie warunkuje aktywność źródeł grzewczych w okresie jesienno-zimowym, przez co wpływa też na ilość zanieczyszczeń emitowanych z sektora komunalno-bytowego. Zaobserwowana, istotna poprawa jakości powietrza w ostatnim sezonie grzewczym jest skumulowanym efektem sprzyjających warunków meteorologicznych i efektów realizacji działań na rzecz redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza określonych m.in. w programach ochrony powietrza.

