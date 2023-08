A.Moskwa: zwiększamy pulę programu "Moja Woda" o 100 mln zł, do 230 mln zł

Zwiększamy pulę na realizację programu "Moja Woda" o kolejne 100 mln zł - łącznie w trzeciej edycji przeznaczamy 230 mln zł - poinformowała w piątek na Twitterze minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Trzecia odsłona programu "Moja Woda", który promuje rozwiązania mające zwiększyć retencję wody na prywatnych posesjach m.in. przez wychwyt deszczówki, ruszyła 3 sierpnia br. W trwającym naborze wniosków beneficjenci mogą otrzymać do 6 tys. zł dotacji, ale nie więcej niż 80 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.

"Polacy wiedzą, jak dbać o środowisko i walczyć z suszą. Świetnym tego potwierdzeniem jest ogromne zainteresowanie programem Moja Woda. Z tym większą satysfakcją miło mi ogłosić, że zwiększamy pulę środków o kolejne 100 mln zł! Łącznie w trzeciej edycji na realizację programu przeznaczamy 230 mln zł" - poinformowała w piątek na Twitterze minister środowiska Anna Moskwa.

Tegoroczny budżet programu pierwotnie wynosił 130 mln zł.

Tak, jak w poprzednich dwóch edycjach, program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z poprzednich edycjach programu "Moja Woda".

Dofinansowanie dotyczy również właścicieli, współwłaścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości, na których planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty.

Dotacje można otrzymać do zakupu, dostawy, montażu, budowy, rozbudowy, uruchomienia następujących instalacji: do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez rynien i rur spustowych); do magazynowania wód opadowych w zbiornikach (np. szczelne zbiorniki podziemne i naziemne) o sumarycznej pojemność minimum 2 m sześc.; do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte); do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych na dachach - "zielone dachy" (warstwa drenażowa) bez kosztów nasadzeń; do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowej (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego/nowobudowanego w ramach inwestycji zbiornika).

Aby otrzymać dotację, należy złożyć wniosek o wsparcie wraz dokumentami potwierdzającymi wydatek (np. fakturami zakupu) oraz potwierdzającymi wykonanie instalacji (protokół wykonania lub oświadczenie o samodzielnej realizacji).

Dotacje będą mogły uzyskać inwestycje, które zostaną zakończone nie później niż 30 czerwca 2024 r.

