A. Ruciński: konsolidacja finansów publicznych potrzebna, tymczasowe rozwiązania powinny ustępować bardziej przejrzystym regułom

Konsolidacja finansów publicznych jest bardzo potrzebna; rozwiązania tymczasowe w długim okresie powinny ustępować bardziej przejrzystym regułom - ocenia prezes firmy doradczej BTFG Adam Ruciński, komentując poniedziałkową zapowiedź premiera Mateusza Morawieckiego dot. konsolidacji finansów publicznych.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Ministerstwo Finansów przygotuje ustawę, która pokaże konsolidację finansów publicznych. Dodał, że wszystkie fundusze, w tym fundusz obronności, mogą zostać skonsolidowane w ramach państwowego budżetu.

"Uważam, że konsolidacja finansów publicznych jest bardzo potrzebna. Rozwiązania tymczasowe - dobre w sytuacjach kryzysowych - w długim okresie powinny ustępować bardziej przejrzystym regułom" - przekazał PAP Adam Ruciński.

Podkreślił, że programy pomocowe w okresie pandemii COVID-19 o dużej wartości związane ze wsparciem przedsiębiorców zostały przekazane w niestandardowej formie - za pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju i Banku Gospodarstwa Krajowego - co wynikało z potrzeby szybkiego działania.

"Niewątpliwie spowodowało to, że znacząca część finansowania gospodarki odbyła się poza budżetem. Tym samym budżet w obecnej postaci nie pozwala w pełni ocenić finansów publicznych. Nie oznacza to jednak, że są one nieprzejrzyste. Dane o zadłużeniu PFR i BGK są powszechnie dostępne, co pozwala na obliczenie zadłużenia sektora finansów publicznych" - tłumaczy. Jak dodał, zadłużenie to jest "relatywnie niskie, zwłaszcza na tle wielu bardzo zadłużonych krajów z tzw. dawnej Unii Europejskiej".

Jak wskazał, 2022 miał być rokiem w czasie, którego nastąpi wzmocnienie gospodarek europejskich, w tym polskiej, po pandemii COVID-19.

"Oczekiwano pozytywnych efektów wsparcia przedsiębiorstw w postaci wzrostu PKB. Jednak wybuch wojny w Ukrainie na początku 2022 roku i szantaż energetyczny ze strony Federacji Rosyjskiej spowodowały bardzo wysoki wzrost cen paliw kopalnych na rynkach. Towarzyszyła temu niepewność, co do skali potencjalnej dalszej eskalacji działań Federacji Rosyjskiej" - wskazał.

Podkreślił, że inflacja, która w 2022 roku miała być tylko podwyższona, zamieniała się w "bardzo wysoką i uporczywą".

"Wysoka inflacja wraz z wysokimi i nieprzewidywalnymi cenami surowców energetycznych bardzo negatywnie wpłynęła na gospodarki europejskie. Z jednej strony, konieczne podwyżki stóp procentowych powoli wpływały i nadal wpływają na stabilizację inflacji, ale z drugiej spowodowały spowolnienie gospodarcze" - przekazał. Zaznaczył, że w przypadku polskiej gospodarki mowa jest o spowolnieniu a nie recesji - "czego obawiano się jeszcze pod koniec 2022 roku".

Ruciński podkreślił, że programy pomocowe o dużej wartości związane ze wsparciem przedsiębiorców zostały przekazane w niestandardowej formie - za pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju i Banku Gospodarstwa Krajowego - co wynikało z potrzeby szybkiego działania.

"Niewątpliwie spowodowało to, że znacząca część finansowania gospodarki odbyła się poza budżetem. Tym samym budżet w obecnej postaci nie pozwala w pełni ocenić finansów publicznych. Nie oznacza to jednak, że są one nieprzejrzyste. Dane o zadłużeniu PFR i BGK są powszechnie dostępne, co pozwala na obliczenie zadłużenia sektora finansów publicznych" - tłumaczy. Jak dodał, zadłużenie to jest "relatywnie niskie, zwłaszcza na tle wielu bardzo zadłużonych krajów z tzw. dawnej Unii Europejskiej".

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w poniedziałek, że deficyt budżetu w 2022 r. wyniósł 12,4 miliardów złotych, a deficyt sektora finansów publicznych w 2022 r. wyniósł około 3 proc. PKB. "Mamy bardzo stabilną sytuację finansów publicznych" - zapewnił szef rządu.

Czy Orlen zmieni nazwę, co dalej z rosyjskim kontraktem na ropę? Rozmawiamy z Danielem Obajtkiem

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl