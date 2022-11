Abp Depo do kolejarzy: humanizm wykluczający Boga jest nieludzki

Kościół zdradziłby człowieka, gdyby mu nie głosił orędzia o rodzinie – mówił w niedzielę na Jasnej Górze do kolejarzy abp Wacław Depo. Wykluczenie religii ze sfery publicznej przeszkadza współpracy dla rozwoju ludzkości; a humanizm wykluczający Boga jest humanizmem nieludzkim - mówił.

W niedzielę na jasnogórskich błoniach metropolita częstochowski odprawił mszę św., będącą głównym punktem 39. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kolejarzy. Nawiązując w homilii do hasła tegorocznej pielgrzymki "W przyszłość przez rodzinę" powiedział m.in. że współcześnie negowane jest pochodzenie człowieka od Boga przy uznaniu go za "jakąś linię ślepych ewolucji natury".

"Dlatego zrównuje się człowieka z prawami osobowymi zwierząt. Tu trzeba mocno podkreślić: pochodzimy od Boga. I to jest dar podstawowy życia" - mówił. "Kolejna bardzo ważna sprawa: że człowiek został uczyniony mężczyzną i niewiastą. I opuszcza człowiek ojca i matkę i łączy się ze swoją żoną, aby być dwoje - jedno. Tutaj nie ma trójkątów i wielokątów" - powiedział przy oklaskach zgromadzonych.

"I dopiero z tej wspólnoty jest dar życia naszych dzieci i kolejnych pokoleń. I każde poczęte życie jest drogocenne wobec Boga, a dla nas darem odpowiedzialności" - zaznaczył abp Depo. "Z nim wiąże się kolejna bardzo ważna sprawa: nierozerwalności małżeństwa. I podkreślam za Janem Pawłem II: Kościół zdradziłby człowieka, gdyby mu nie głosił orędzia o rodzinie" - stwierdził.

Odnosząc się do obchodzonego w drugą niedzielę listopada przez Kościół w Polsce Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym wskazał, że ma on uwrażliwiać Polaków na problem wolności religijnej, która jest jednym z podstawowych praw człowieka. "Czy zdajemy sobie sprawę, że corocznie na świecie ginie za wiarę w Chrystusa ok. 170 tys. chrześcijan, że 20 mln chrześcijan jest poddawanych brutalnym torturom, a ponad 170 krajach łamie się prawo do wolności religijnej i poddaje chrześcijan różnym formom dyskryminacji i przemocy?" - mówił.

"Niedostrzeganie tych faktów i brak osądzania wobec trybunałów Europy i świata jest prawdziwym skandalem i pogwałceniem podstawowego prawa człowieka, jakim jest prawo do życia i wolności religijnej" - uznał abp Depo. "A czyż tego nie doświadczaliśmy również w kuriozalnych wyrokach sądów ws. obrazy uczuć religijnych, niszczenia krzyży i obrazów, naruszania sakralności kościołów i liturgii świętej na ziemi polskiej?" - zapytał.

"Dlatego sięgnijmy do tekstu również zapominanego w środkach społecznego przekazu papieża Benedykta XVI w jego encyklice społecznej +Miłość w prawdzie+ (Caritas in veritate). +Negowanie prawa do publicznego wyznawania własnej wiary i do działania, aby prawdy wiary kształtowały również życie publiczne powoduje negatywne konsekwencje dla prawdziwego rozwoju człowieka i społeczeństw+" - cytował abp Depo.

"+Wykluczenie religii ze sfery publicznej, podobniej jak fundamentalizm religijny z drugiej strony, przeszkadzają w spotkaniu osób oraz ich współpracy dla rozwoju ludzkości. Wtedy życie publiczne zostaje pozbawione motywacji, a polityka przyjmuje postać ucisku i agresji. Humanizm wykluczający Boga jest humanizmem nieludzkim+" - skonkludował cytatem z kard. Ratzingera abp Depo.

Uczestnicy pielgrzymki na Jasną Górę dotarli siedmioma pociągami pielgrzymkowymi m.in. z Przemyśla, Białegostoku, Terespola, Lublina czy Szczecina. Hasło pielgrzymki "W przyszłość przez rodzinę" nawiązywało m.in. do X Światowego Spotkania Rodzin, które odbyło się w czerwcu br. w Rzymie.

Punktami pielgrzymki były w sobotę m.in. konferencja o budowaniu więzi w małżeństwie i rodzinie, panel "O pokój w sercu, rodzinie, Ojczyźnie", koncert "Poprzez rodziny toczą się dzieje człowieka", droga krzyżowa i czuwanie przed obrazem Matki Bożej. W niedzielę odbyło się spotkanie duszpasterzy kolejarzy, przedstawicieli resortu infrastruktury, pracowników kolei, rodzin kolejarskich oraz przedstawicieli związków zawodowych.

W pielgrzymce wzięli udział m.in. wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra, szefowie kolejowych spółek i komendanci kolejowych służb, a także branżowi związkowcy. Do pielgrzymów z Polski dołączyła 39-osobowa grupa kolejarzy ze Słowacji.

