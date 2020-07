Abp Jędraszewski: miejsce chrześcijańskiego humanizmu chce zająć antyhumanizm, miejsce wartości – nihilizm

Miejsce chrześcijańskiego humanizmu chce zająć antyhumanizm, miejsce obiektywnych i trwałych wartości - nihilizm - mówił w sobotę na Jasnej Górze abp Marek Jędraszewski. Metropolita krakowski wygłosił homilię adresowaną do uczestników 29. Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja.

Według biura prasowego Jasnej Góry, w pielgrzymce uczestniczyło kilkanaście tysięcy osób - w tym roku frekwencja była niższa niż w ubiegłych latach, a w związku z niedzielnymi wyborami prezydenckimi uroczystości, zwykle dwudniowe, zostały ograniczone do jednego dnia. Uczestniczący w pielgrzymce wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zapewniał, że udział w wyborach jest bezpieczny.

"Zachęcamy do udziału w wyborach wszystkich. Naprawdę, te wybory są bezpieczne, nie ma zagrożenia, że tam się zakazimy. Idźmy do wyborów, wybierzmy zgodnie z naszym sumieniem i z naszą wiarą" - zachęcał z jasnogórskiego Szczytu wiceminister. "Ale sumienie porządne, a nie takie zepsute" - dopowiedział prowadzący rozmowę z wiceministrem dyrektor toruńskiej rozgłośni, o. Tadeusz Rydzyk. "Znam takiego jednego - później został prezydentem - to mówił tak: ja mam czyste sumienie. A myśmy dodawali: bo nieużywane" - dodał dyrektor.

O. Rydzyk dopytywał też uczestników pielgrzymki, czy w ich regionach wierni wrócili już do kościołów po pandemii koronawirusa, przytaczając dane, według których do kościołów wróciło jedynie ok. 30 proc. wiernych. "To znaczy, że masoneria zbiera owoce. Dlatego my, katolicy wiemy, co mamy robić" - powiedział, zachęcając wszystkich, by wracali do kościołów po epidemii i przekonywali do tego innych.

W kontekście zbliżających się wyborów o. Rydzyk nawiązał także do problematyki wychowania dzieci oraz LGBT. "Jutro się okaże, za czym jesteście, za czym jest Polska. Uchowaj Boże, żeby nie stała się Polska jak gdzie indziej" - mówił dyrektor radia.

Przebiegająca w chłodzie i deszczu pielgrzymka Rodziny Radia Maryja była pierwszą od początku pandemii tak licznym zgromadzeniem na Jasnej Górze. Podczas mszy modlono się m.in. "o odpowiedzialny i mądry udział w jutrzejszych wyborach prezydenckich".

W pielgrzymce uczestniczyła dyrektor generalna Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak-Bandych. Jak poinformował o. Rydzyk, prezydent Andrzej Duda skierował list do uczestników pielgrzymki, który jednak nie został publicznie odczytany ze względu na trwającą ciszę wyborczą.

Głównym punktem pielgrzymki była msza św. pod przewodnictwem metropolity krakowskiego, który w homilii nawiązał m.in. do przypadającej w tym roku setnej rocznicy bitwy warszawskiej, która - jak mówił - obroniła Polskę i Europę przed bolszewicką nawałą.

"Zdajemy sobie sprawę z tego, że obecnie, po stu latach od tamtej wiktorii, znajdujemy się jako Europa i Polska w obliczu kolejnego, równie śmiertelnego niebezpieczeństwa. Tym razem ma ono charakter przede wszystkim kulturowy. Jak wielokrotnie pisał o tym i mówił św. Jan Paweł II Wielki, a także papież Benedykt XVI, ludzie współcześni żyją tak, jakby Pana Boga nie było. Nie są już więc, jak niegdyś, istotami poszukującymi Boga, ale pozostają zupełnie zobojętniali na jego obecność. Wraz z tą postawą idzie odrzucenie przez nich prawa naturalnego" - powiedział abp Jędraszewski.

"Miejsce obiektywnej prawdy zajmują: post-prawda, relatywizm, kłamstwo i fake-newsy. W zaistniałej pustce duchowej ludzie stają się zupełnie bezbronni wobec ideologii wyrastających - jak bolszewizm - z korzeni marksistowskich, podważających instytucje małżeństwa i rodziny, i tworzących programy, których celem jest moralna deprawacja dzieci i młodzieży. Człowieczeństwo ludzi, które przecież nie może istnieć i rozwijać się bez prawdy, dobra i piękna, jest już w samych swych fundamentach zagrożone. Miejsce chrześcijańskiego humanizmu chce zająć antyhumanizm, miejsce obiektywnych i trwałych wartości - nihilizm, miejsce osoby ludzkiej stworzonej na boży obraz i podobieństwo - dziwna istota pozbawiona tożsamości, wydana na łup złudnym i krótkotrwałym przyjemnościom zmysłowym" - ocenił metropolita krakowski.

"W tej sytuacji - podobnie jak polscy biskupi 100 lat temu - kierujemy nasz wzrok ku Matce Bożej Jasnogórskiej, naszej Królowej, i wołamy: Matko, ratuj! Matko, daj nam siłę ducha, dzięki któremu nie ulegniemy dyktaturze mniejszości. Przywrócić nam jasność oceny tego, co jest dobre i co jest złe. Obdarz wewnętrzną mocą, aby zawsze iść za głosem sumienia i wybierać dobro, a jednocześnie odważnie i wytrwale przeciwstawiać się złu" - powiedział arcybiskup, za wzór zawierzenia Matce Bożej wskazując św. Jana Pawła II.

Jak mówił abp Jędraszewski, papież "budował chrześcijański humanizm i o ten humanizm się nieustannie upominał - w wymiarze zarówno indywidualnym, jak i narodowym".

Zwracając się do Rodziny Radia Maryja metropolita ocenił, że od prawie 30 lat jest ona wspólnotą "zatroskaną o to, aby wskazywać na Chrystusa i w ten sposób przyczyniać się do rozwoju człowieka i człowieczeństwa na polskiej ziemi, a także poza jej granicami; zatroskaną o to, aby budować autentyczny chrześcijański humanizm".

"Trwajcie, moi drodzy, w tym wielkim, głęboko humanistycznym dziele. Trwajcie w nim dzisiaj, jutro, przez następne dni, miesiące i lata" - nawoływał hierarcha w homilii, nagrodzonej przez wiernych długimi oklaskami.

W sobotniej pielgrzymce uczestniczyli m.in. członkowie rządu: minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, minister gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, minister rodziny i pracy Marlena Maląg, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i minister środowiska Michał Woś, liczni wiceministrowie, a także europarlamentarzyści, wśród nich Ryszard Czarnecki, Anna Zalewska i Beata Kempa oraz posłowie - wśród nich Antoni Macierewicz.

W słowie na koniec mszy dyrektor Radia Maryja nawiązał m.in. do swoich rozmów z Janem Pawłem II, który pytał, kto przeszkadza Radiu Maryja. "Powiedziałem: libertyni, ojcze święty. Ten duch libertyński, który idzie teraz na nas też" - mówił o. Rydzyk, wskazując, iż Polsce potrzeba "Benedyktów" - błogosławionych. Dziękował tym, którzy mimo obaw i obostrzeń związanych z epidemią, zdecydowali się przybyć na pielgrzymkę do Częstochowy, a także służbie zdrowia.

Mówiąc o niedzielnych wyborach, dyrektor rozgłośni ocenił, że "trzeba pomóc jutro" - także w tym kontekście mówił o potrzebie "błogosławionych". "Bo niewiele się zmienia (w odniesieniu do czasów św. Benedykta - PAP), tylko inni barbarzyńcy działają; bo diabeł istnieje" - mówił.

Radio Maryja to ogólnopolska katolicka rozgłośnia radiowa, założona 8 grudnia 1991 r. Należy do Prowincji Warszawskiej Redemptorystów. W ciągu minionych lat działalności przy Radiu Maryja powstały Telewizja Trwam, Nasz Dziennik, miesięcznik "W Naszej Rodzinie", a także Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Fundacja "Lux Veritatis" i Fundacja "Nasza Przyszłość".