Abp Jędraszewski: trudno przecenić zasługi prezydenta Lecha Kaczyńskiego dla Polski

Trudno przecenić zasługi prezydenta Lecha Kaczyńskiego dla Polski - powiedział metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas otwarcia tunelu na Zakopiance, który nosi imię Marii i Lecha Kaczyńskich. Dodał, że w 2008 r. w Tbilisi Lech Kaczyński "nakreślił plan ekspansji imperializmu" i zagrożeń dla Europy.

Metropolita krakowski wziął w sobotę udział w otwarciu tunelu drogowego w ciągu Zakopianki, czyli drogi ekspresowej S7. Dwukilometrowy tunel w masywie góry Luboń Mały pomiędzy miejscowościami Naprawa i Skomielna Biała nosi imię Marii i Lecha Kaczyńskich.

Abp Jędraszewski przypomniał, że pięć miesięcy temu poświęcił krzyż, znajdujący się w Krzeczowie, połowie drogi między Wawelem a Giewontem, który nazwał "Bramą do Podhala". "Swoim kształtem nawiązuje on do krzyża królującego nad Zakopanem. Jest to krzyż powstały z inicjatywy miejscowej ludności z księdzem proboszczem na czele. Krzyż, który ma upamiętniać stulecie urodzin św. Jana Pawła II Wielkiego" - wyjaśnił.

Nawiązał do słów Jana Pawła II wypowiedzianych w 1997 r. w Zakopanem, że krzyża trzeba bronić ponieważ "stanowi przede wszystkim tożsamość mieszkańców tej ziemi, mieszkańców Podhala ale i całej Polski". "Jan Paweł II wskazywał na te wszystkie krzyże, tak pięknie, tak wspaniale rozsiane po naszej ojczyźnie, od Zakopanego aż po Gdańsk" - mówił abp Jędraszewski. Jak zastrzegł, "dziś mamy do czynienia z otwarciem kolejnej bramy, jakby przedłużenia tego krzyża z Krzeczowa".

Podkreślił, że trzy postacie, które patronują tunelowi i pobliskiej estakadzie - Lecha i Marię Kaczyńskich oraz gen. Stanisława Maczka - łączy "głęboka miłość do Polski a jednocześnie poczucie, że broniąc Polski i jej praw broni się także Europy".

"Nie byłoby tych przemian, tak wspaniałych i tak wielkich w tej części Europy, a zwłaszcza w naszej ojczyźnie, gdyby nie św. Jan Paweł II Wielki i jego pierwsza pielgrzymka do ojczyzny w czerwcu 1979 r. Nie byłoby przecież także +Solidarności+, w której tak aktywną rolę od samego początku odgrywał prof. Lech Kaczyński" - ocenił.

Zdaniem abp. Jędraszewskiego "trudno przecenić zasługi prezydenta Lecha Kaczyńskiego dla Polski w ostatnich czasach". "Przecież bronił Polski i bronił Europy w sposób niezwykle dramatyczny, kiedy w 2008 r. znalazł się z innymi prezydentami tej części Europy w Tbilisi w Gruzji i nakreślił plan zagrożeń, które stanęły wówczas nie tylko wobec Gruzji, ale wobec całej tej części Europy" - mówił.

Jak dodał, Lech Kaczyński nakreślił wówczas program "ekspansji imperializmu, który nie był rozumiany i nie był właściwie przyjęty". "To świadczy o tym, jak bardzo zabiegał o dobro naszej ojczyzny i tej części Europy, jak bardzo na sercu leżała mu wolność tych narodów, które tutaj, w tej części Europy, od wieków się znajdują" - podkreślił.

Zaznaczył, że w tym samym regionie bronił Polski gen. Stanisław Maczek we wrześniu 1939 r., a w 1944 r. wyzwalał w Holandii i Belgii północną część Europy. "Doszedł aż do północnych Niemiec, niosąc radość i nadzieję w to, że nie tylko Polska nie zginęła, ale właśnie dlatego, że nie zginęła, inne kraje Europy mogą czuć się wyzwolone spod totalitarnych systemów" - przypomniał.

"Wielkie trzy postaci. Dwie wspaniałe bramy. A wszystko to Polska, która ciągle odzyskuje prawdę o sobie, staje się coraz bardziej tożsama, świadoma swej wspaniałej przeszłości, dumna ze swoich osiągnięć obecnych, z ufnością patrząca w przyszłość. Stąd trudno przecenić realne ale i symboliczne wymiary dzisiejszej uroczystości" - ocenił metropolita krakowski.

Zaapelował, by "dziękować Bogu za dzisiejszy dzień oraz wspaniałych Polaków, którymi Pan Bóg nas obdarzył". "Oby dziedzictwo ich myśli, ich ducha, ich serc, ciągle trwało w nas i przynosiło jak najpiękniejsze owoce dla całego naszego ukochanego kraju" - powiedział.

Drążenie tunelu rozpoczęło się 6 marca 2017 r. Prace były wykonywane 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu. Pierwsza nitka tunelu została przebita w październiku 2019 r., a równoległa - w kwietniu 2020 r.

Wartość inwestycji to niemal jeden miliard zł. Tunel zbudowała włoska firma Webuild, która przejęła dotychczasowego wykonawcę - firmę Astaldi.

