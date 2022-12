Abp Skworc do górników: codzienna uczciwa szychta to wasz codzienny "Marsz Niepodległości"

Okazujecie się dziś patriotami najwyższej próby: nie słów a czynów, zaś codzienna uczciwa szychta to wasz codzienny „Marsz Niepodległości”, wyraz umiłowania Ojczyzny i Rodaków - mówił w niedzielę do górników metropolita katowicki abp Wiktor Skworc.

W dniu tradycyjnej Barbórki - górniczego święta - arcybiskup odprawił mszę św. w intencji górników oraz ofiar wypadków i katastrof w kopalniach w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Pawłowicach. Wśród uczestników mszy jest m.in. prezydent Andrzej Duda, który następnie odwiedzi pobliską kopalnię Pniówek.

W nabożeństwie biorą też udział m.in. parlamentarzyści, szefowie górniczych spółek i związkowcy, z liderem Solidarności Piotrem Dudą. Są również rodziny ofiar kwietniowej katastrofy w kopalni Pniówek.

"Módlmy się o pokój społeczny w naszym kraju, i w sektorze górniczym również, bo czasy wymagają nowej solidarności - nie tej sztandarowej i hasłowej, ale rzeczywistej. Wymagają też stabilności polityki dotyczącej wydobycia węgla. Trzeba dzisiaj zjednoczenia rozumu i wiary, polityki, gospodarki i etyki, kadr i robotników oraz związków zawodowych" - mówił w homilii metropolita katowicki.

Nawiązał do kwietniowej katastrofy w kopalni Pniówek, gdzie po serii wybuchów metanu zginęło 16 górników i ratowników górniczych, a 30 zostało rannych. Ciała siedmiu śmiertelnych ofiar wciąż pozostają pod ziemią - formalnie górnicy ci są uznani za zaginionych, nie ma jednak żadnych szans, by mogli przeżyć. Trzy dni po katastrofie w Pniówku, w niedalekiej kopalni Zofiówka w wyniku wstrząsu i wypływu metanu zginęło 10 górników.

"Drogie Rodziny górników, ofiar kwietniowych wypadków, otulamy was naszą modlitwą. Powierzamy was Bogu, który jest Miłością, okazujemy serdeczną bliskość oraz solidarność w bólu i cierpieniu. Modlimy się razem, solidarnie: przedstawiciele obu spółek górniczych - Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Polskiej Grupy Górniczej. Modli się z nami pan prezydent Rzeczypospolitej i wieku naszych rodaków w kraju i za granicą" - powiedział abp Skworc.

Arcybiskup zauważył, że praca górnika jest niebezpieczna - jak każde starcie człowieka z żywiołem. "Jest jak równanie z wieloma niewiadomymi, w którym do końca nie wiadomo, czy kolejny zjazd zakończy się szczęśliwym powrotem. Dlatego praca górnika słusznie wymaga dyscypliny i rozwagi, przezorności i profesjonalizmu. I troski o bezpieczeństwo górniczych załóg; tym bardziej, że mamy do czynienia z nie do końca przewidywalnym żywiołem; czasem z ludzkim błędem, czego nie wolno pochopnie orzekać" - mówił.

Nawiązując do obecnej sytuacji polskiego górnictwa, hierarcha zauważył, że dziś "ze wszystkich stron słychać wołanie o węgiel". "Jak wyglądają dziś realia pracy na kopalniach - wiedzą najlepiej górnicy. Górnicze spółki stanęły pod presją wydobycia jak największej ilości węgla, bo potrzebuje go nie bezosobowy rynek, lecz żywi ludzie - rodziny, mieszkańcy naszego kraju, aby zimą ogrzewać swoje mieszkania; potrzebują go elektrociepłownie, aby produkować ciepło i prąd" - powiedział.

W ocenie arcybiskupa, wojna na Ukrainie "gwałtownie i całkowicie zmieniła sytuację górnictwa", stawiając pod znakiem zapytania - jak mówił - "nie tyle proces, co czasokres likwidacji kopalń".

"Okazuje się, że wobec rosyjskiego gazowego szantażu - przy jednoczesnym braku alternatywnych, efektywnych źródeł czystej energii - z węgla nie da się szybko zrezygnować. Kryzys energetyczny pokazał też drugą stronę europejskiej polityki energetycznej: jej podszewkę biznesową, polityczną i ideologiczną" - powiedział abp Skworc.

"Węgiel sprzedaje się na pniu, a górnicy - do niedawna zachęcani do odejścia w zamian za odprawy - teraz są zachęcani do powrotu do pracy. Górników w kopalniach węgla ubyło, lecz pozostali pracują jeszcze ciężej. Warto, by o tym wiedziała cała Polska, że górnicy nie mają wolnych sobót ani niedziel. Bo znajdujemy się w stanie wyższej konieczności. Solidarność społeczna wymaga poświęcenia, dodatkowej sobotniej i niedzielnej pracy, oczywiście w odpowiednich warunkach bhp i za sprawiedliwym wynagrodzeniem" - zaznaczył hierarcha.

Zastrzegł, że "nie może być zgody na pracę w kopalniach powyżej prawnie określonego limitu godzin, co jest istotne zwłaszcza przy zatrudnieniu pod ziemią". Jak mówił, niezmienne pozostaje prawo do wypoczynku, "w przypadku górników tym bardziej znaczące, że pracując w ekstremalnie trudnych warunkach muszą odpocząć, by nie popełnić błędu, którego skutki mogą być katastrofalne także dla innych; niezmienny pozostaje także obowiązek odpoczynku wynikający z bożego przykazania" - zaznaczył abp Skworc.

Zdaniem metropolity katowickiego, dzisiejsze "społeczne wołanie o węgiel wymaga planów i inwestycji; przygotowania frontów wydobycia, a nade wszystko umiaru i rozsądku, bo górnicy zapłacili już w tym roku wystarczająco wysoką cenę za pożądany na rynku węgiel koksujący, wydobywany tu, w Jastrzębskiej Spółce Węglowej" - dodał abp Skworc, ponownie przywołując kwietniowe katastrofy w kopalniach jastrzębskiej spółki.

Po mszy w pawłowickim kościele prezydent Andrzej Duda złoży kwiaty i zapali znicz przed pomnikiem św. Barbary przed kopalnią Pniówek oraz spotka się z rodzinami zaginionych i tragicznie zmarłych górników. Kwietniowe katastrofy w Pniówku i Zofiówce były największymi od lat górniczymi tragediami. Ogółem od początku tego roku w całym polskim przemyśle wydobywczym zginęło 37 górników, a 12 odniosło ciężkie obrażenia.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl