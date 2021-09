Abp Skworc do szafarzy komunii: bądźcie promotorami niedzieli jako Dnia Pańskiego

Bądźcie promotorami niedzieli jako Dnia Pańskiego - apelował w niedzielę metropolita katowicki abp Wiktor Skworc do osób powołanych na nadzwyczajnych szafarzy komunii świętej. Hierarcha z uznaniem odniósł się do przyjęcia przez Sejm przepisów, uszczelniających zakaz handlu w niedziele.

"Ostatnio Sejm znaczącą większością głosów przyjął ustawę o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, która - mamy nadzieję - uniemożliwi obchodzenie prawa; ustawę chroniącą obywateli, przede wszystkim kobiety, od niekoniecznej, niedzielnej pracy i destrukcją fundamentalnych wartości" - mówił arcybiskup w katowickiej Archikatedrze Chrystusa Króla.

17 września Sejm uchwalił ustawę, która ma uszczelnić zakaz handlu w niedziele. Pozwoli ona na otwarcie w niehandlowe niedziele sklepów świadczących usługi pocztowe, jeśli przychody z tej działalności przekroczą 50 proc. przychodów danej placówki. Obecnie, wobec braku takiego wymogu, część sklepów prowadzi działalność handlową w niedziele jako placówki pocztowe.

W niedzielnej homilii abp Skworc przypomniał, że 1700 lat temu - 7 marca 321 r. - cesarz Konstantyn I Wielki zarządził, aby dies Solis (dzień Słońca) stał się dniem wolnym od pracy. Zgodnie z tym prawem - mówił abp Skworc - "+sędziowie, mieszczanie i wszyscy uprawiający rzemiosło+ mieli +odpoczywać w godnym wielkiej czci dniu Słońca+, który chrześcijanie - wtedy już wolni w wyznawaniu swojej wiary - świętowali jako pierwszy dzień tygodnia, dzień Zmartwychwstania Chrystusa".

"Uwolnienie tego dnia od obowiązku pracy przyczyniło się z biegiem czasu do powszechnego świętowania zbawczego wydarzenia Jezusa Chrystusa, co w efekcie przyniosło zasadę świętowania niedzieli jako dnia Boga i człowieka. Nasze społeczeństwo powoli i z mozołem od roku 2018 wraca do tej tradycji opartej na bożym i kościelnym przykazaniu" - powiedział metropolita katowicki.

W niedzielnym nabożeństwie w katowickiej katedrze uczestniczyli nowi nadzwyczajni szafarze komunii świętej - osoby świeckie, wyznaczone przez biskupa diecezjalnego do udzielania komunii. Z powodu pandemii nowi szafarze przygotowywali się do tej roli w sposób zdalny, z wykorzystaniem internetu.

"W czasie miesięcy izolacji doświadczyliśmy wielu dobrodziejstw płynących z roztropnego korzystania z internetu. Bardzo wielu chrześcijan angażowało się w różne formy ewangelizacji w internecie, nazywanym niekiedy nowym kontynentem, skoro jest on swoistym środowiskiem życia tak wielu ludzi (...). Niestety, na tym wirtualnym kontynencie można się też spotkać z nienawiścią, kłamstwem i brakiem odpowiedzialności za słowo i dobro wspólne" - powiedział abp Skworc.

Metropolita zwrócił uwagę, że nadzwyczajni szafarze komunii przeznaczają swój czas na posługiwanie drugiemu człowiekowi. "Czas podarowanym bliźniemu jakoś do darującego wraca, następuje czasu pomożenie. Niech zatem (...) ofiarowany posłudze czas zostanie pomnożony, aby go zawsze starczało dla najbliższych, dla rodziny, żony i dzieci" - mówił arcybiskup katowicki.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl