Abp Skworc: pokój to podstawowe prawo człowieka i dobro ludzkości (aktualizacja)

Wołamy o wygaszenie ognia wojny, modlimy się o pokój: to podstawowe prawo człowieka i dobro ludzkości; ten dar, który jest niezbędnym warunkiem rozwoju – mówił w niedzielę, podczas pielgrzymki mężczyzn do Piekar Śląskich, metropolita katowicki abp Wiktor Skworc.

W swoim tradycyjnym podczas tej pielgrzymki wystąpieniu społecznym abp Skworc wskazał, że znany i budowany od pokoleń świat, jego kultura i gospodarka, wszystko to, co do tej pory wydawało się oczywiste i jednoznaczne, stoi dzisiaj przed wielką niewiadomą.

"Wojna postawiła wielkie znaki zapytania nie tylko nad przyszłością państwa ukraińskiego, Europy i całej cywilizacji. Jest ona także wyzwaniem dla każdego człowieka, który w sumieniu i w działaniu musi odpowiedzieć na pytanie o swoje osobiste zaangażowanie na rzecz pokoju i dobra, miłosierdzia i pojednania. To jest, bracia, czas trudnych, ale jakże koniecznych wyborów" - ocenił.

"W tym wyborze, od którego nikt nie może się uchylać, nasz rozum potrzebuje oczyszczenia przez wiarę, a nasza sprawiedliwość - oczyszczenia przez miłosierdzie" - nawiązał do myśli papieża Benedykta, odnosząc się następnie do kultu piekarskiego sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości Społecznej.

Znaczną część wystąpienia metropolita poświęcił wojnie w Ukrainie. Jak podkreślił, "rosyjska napaść na suwerenne państwo rozlała niszczący ogień wojny, który przyniósł już tak wiele cywilnych ofiar i materialnych zniszczeń", wskazując przy tym na "rozlaną po Europie falę uchodźców".

"Większości z nich - a mówimy o milionach osób - (…) udzieliliśmy gościny. Media nazywają Polskę +mocarstwem humanitarnym+, bo nie budujemy dla nich obozów, lecz otwieramy serca i domy - bratersko i życzliwie, po ludzku i po chrześcijańsku. Drodzy bracia i siostry, pragnę wam za każdy gest udzielonej pomocy bardzo pragnę wam podziękować, Bóg zapłać z całego serca. Trzeba powiedzieć, że spełniliśmy swoją powinność" - podziękował, wzywając także do pomocy modlitewnej.

"Wołamy o wygaszenie ognia wojny. Modlimy się o pokój - to podstawowe prawo człowieka i dobro ludzkości. O ten dar, który jest niezbędnym warunkiem rozwoju" - podkreślił dodając, że pokój jest zarówno darem Bożym, jak i owocem zaangażowania jednostek - osób i wspólnoty. "Pokój buduje się począwszy od rozbrojenia własnego serca, od umiarkowania, wielkoduszności i przebaczenia. Modlimy się o nawrócenie ludzkich serc na drogę pokoju" - zaapelował.

Abp Skworc szczególnie witał w niedzielę rodziny i bliskich ofiar kwietniowych katastrof górniczych w kopalniach Pniówek i Zofiówka. Powitał też przedstawicieli pracowników i władz Jastrzębskiej Spółki Węglowej, a szczególnie górników kopalń Pniówek i Zofiówka oraz ratowników górniczych, dziękując za ich solidarne i heroiczne, gotowe do najwyższej ofiary działania.

Podkreślił, że niebezpieczeństwo górniczej pracy "domaga się dyscypliny, rozwagi, przezorności i profesjonalizmu, przestrzegania przepisów BHP, a także wzmożonej troski o bezpieczeństwo górniczych załóg". Nawiązał do postulatu wyłączenia Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach spod nadzoru resortu aktywów państwowych, który nadzoruje też górnicze spółki mówiąc, że ważne w tym względzie są "działania nadzoru niezależnego WUG".

Abp Skworc zaapelował także o troskę każdego górnika o siebie i o kolegów - współpracowników. Za "nieuzasadnione" uznał jednocześnie padające m.in. po kwietniowych katastrofach w Pniówku i Zofiówce, a jeszcze przed zakończeniem prac powołanych przez prezesa WUG komisji ds. wyjaśnienia przyczyn i okoliczności obu zdarzeń, "nieudokumentowane oskarżenia". Jak zaznaczył, "ktoś ostatnio słusznie stwierdził: górnicy nie są samobójcami".

Odnosząc się do pandemii koronawirusa hierarcha ocenił, że "doświadczając kruchości życia i naszych ludzkich planów" przełożyła się ona na "niepowtarzalną szansę, by na nowo poukładać priorytety, opierając je nie na kalkulacjach, splendorze, komforcie - także duchowym - i władzy, lecz na wdzięczności za życie w cieniu Bożej Opatrzności".

Abp Skworc nawiązał też do trwających w regionie obchodów setnych rocznic powstań śląskich oraz włączenia części Górnego Śląska do Polski. Wskazał, że w niedzielę 19 czerwca w Katowicach odbędą się uroczystości związane z 100. rocznicą włączenia części Górnego Śląska do II Rzeczypospolitej. Wspomniał inicjatywę prezydenta, aby 20 dzień czerwca uczynić dniem powstań śląskich i mówił o własnej inicjatywie tworzenia w przyziemiu katowickiej katedry instytucji kultury pod nazwą "Panteon Górnośląski".

Przywołując list Jana Pawła II "Pokój owocem sprawiedliwości i miłości" i zawarte nim wezwanie do "życia prawdziwie w miłości" metrpolita podkreślił m.in., że to "rodzina jest pierwszą i niezastąpioną wychowawczynią do życia w pokoju".

"+Żyjąc prawdziwie w miłości+, budujemy nasze społeczności sąsiedzkie, pracy, wspólnych pasji i odpoczynku. A myśląc o budowaniu więzi pamiętamy, jak cenna i niezastąpiona w tym względzie jest niedziela +Boża i nasza+. Kto zabiera ludziom wolną od pracy niedzielę, ten zabiera im źródło pokoju. Dlatego ponawiamy to wołanie i prośbę: +Niedziela Boża i nasza+. Bądźcie jej strażnikami" - wezwał.

W kontekście obecnej sytuacji gospodarczej ocenił, że wezwanie do "życia prawdziwie w miłości" oznacza budowanie wspólnego dobra. "W obliczu rosnącej inflacji oraz innych zagrożeń dla pokoju gospodarczego oczyścić trzeba nasze postawy konsumpcyjne; trzeba oszczędzać" - mówił. Podkreślił, że rocznie w Polsce wyrzuca się 9 mln ton żywności, co przekłada się na "wyrzucanie w każdej sekundzie 184 bochenków chleba".

"W perspektywie grożącej światu klęski głodu, spowodowanej wojną na Ukrainie, każdy zmarnowany produkt spożywczy po wielekroć obciąża nasze sumienia" - zaakcentował.

"Jeszcze jedno słowo o tym, co nazywamy +dobro wspólne+. Ktoś twierdził, że jest ono bardziej czasownikiem, niż rzeczownikiem, ponieważ nie istnieje bez działania, partycypacji, uczestnictwa jednostek. Stanowi rezultat ich współdziałania, gry zespołowej; takiego myślenia, gdzie +my+ wyprzedza +ja+, ze świadomością, iż ostatecznie jest to myślenie lepsze także dla jednostki" - zaznaczył metropolita katowicki.

Przed jego wystąpieniem powitanie Matki Bożej w imieniu pielgrzymów wygłosił dyrektor ds. pracy w kopalni Pniówek Aleksander Szymura. "Pani Piekarska, przychodzimy do Ciebie, jak synowie do matki z naszymi intencjami, problemami i prośbami. Jedno słowo ciśnie nam się na usta: dlaczego?" - zaakcentował.

"Dlaczego przed miesiącem zginęło tylu naszych kolegów górników na kopalniach Pniówek i Zofiówka. Dlaczego osierocili swoje dzieci, rodziny i najbliższych, pozostawiając po sobie ogromną pustkę, ból i smutek? Maryjo, powiedz, dlaczego jesteśmy świadkami okrutnej wojny w Ukrainie, barbarzyńskiej przemocy i współczesnej wędrówki ludów? Dlaczego nasze siostry i bracia z Ukrainy musieli w pośpiechu opuścić swoją ojczyznę?" - pytał.

Zwrócił się do Maryi mówiąc, że, "na te i inne trudne pytania nie mamy gotowych odpowiedzi, dlatego pielgrzymujemy przed twój piekarski wizerunek ufając, że pomożesz nam dźwigać osobiste i wspólnotowe krzyże, cierpienie i wewnętrzny ból". "Wierzymy Tobie, wspomożycielko wiernych, że nie opuścisz tych, którzy pokornie proszą Cię o wsparcie. Mamy nadzieję, że po doświadczeniach Golgoty przyjdzie światło i zrozumienie tajemnicy zwycięstwa nad śmiercią, powstania z martwych i życia z Bogiem na zawsze" - dodał Szymura.

