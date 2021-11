Abp Skworc: trzeba nieustannie czuwać nad bezpieczeństwem górniczej pracy

Trzeba nieustannie czuwać nad bezpieczeństwem górniczej pracy – podkreślił w czwartek metropolita katowicki abp Wiktor Skworc, którzy przewodniczył mszy w intencji pracowników nadzoru górniczego. Zaapelował do górników o odpowiedzialność za siebie i innych – także w kontekście trwającej pandemii.

W porannej mszy św. w katowickim kościele pod wezwaniem świętych Apostołów Piotra i Pawła wzięli udział m.in. pracownicy Wyższego Urzędu Górniczego (WUG). To najważniejsza w tej branży instytucja nadzorująca - wraz z jedenastoma okręgowymi urzędami - ruch zakładów górniczych i kontrolująca przestrzeganie norm bezpieczeństwa w kopalniach.

Doroczna msza w intencji pracowników nadzoru górniczego została odprawiona ponad tydzień przed Barbórką - obchodzonym 4 grudnia Dniem Górnika. Planowana po nabożeństwie uroczysta akademia została odwołana z powodu zaostrzającej się sytuacji epidemicznej. Do pandemii nawiązał w swojej homilii abp Wiktor Skworc.

"Sytuacja pandemiczna uczy wytrwałego apelowania, przekonywania i dochodzenia do poczucia większej, osobistej odpowiedzialności za siebie i innych. Takie przesłanie wybrzmiewa w przedbarbórkowym liście pana prezesa WUG (Adama Mirka - PAP), który kończy się słowami: Bądźmy odpowiedzialni, bądźmy bezpieczni, bądźmy zaszczepieni" - mówił metropolita katowicki.

Przypomniał, że wśród zadań Wyższego Urzędu Górniczego są formacja i kontrola. "Formacja to kształtowanie świadomości i wprowadzanie korekt" - powiedział abp Skworc. Ocenił, że najważniejsze zadanie nadzoru górniczego to czuwanie "nad szerokim spectrum spraw - od bezpieczeństwa i higieny pracy poczynając po likwidację zakładu górniczego, w tym rekultywację gruntów po działalności górniczej".

Za kluczowe metropolita katowicki uznał nieustannie czuwanie nad bezpieczeństwem górniczej pracy. "Za wszystkie działania w tym zakresie wyrażam uznanie i podziękowanie, bo mają one przełożenie na znaczące zmniejszenie się liczby wypadków w górnictwie. Oby ta tendencja się ustabilizowała, aż do całkowitego wyeliminowania wypadków - co nie tylko zależy od przepisów i ich egzekwowania, ale przede wszystkim od tych, których dotyczą" - zaznaczył arcybiskup.

Hierarcha wskazał, że "odpowiedzialność za siebie i innych wymaga również troski o nasz wspólny dom - Ziemię", co zostało wyrażone zarówno w encyklice papieża Franciszka "Laudato si'", jak i podczas niedawnej konferencji klimatycznej w Glasgow (COP 26), poświęconej m.in. sprawiedliwej transformacji.

"Termin ten (sprawiedliwa transformacja - PAP) znalazł się w punkcie 20. dokumentu końcowego. Wskazano równocześnie, iż wymaga ona nie tylko finansowego wsparcia - włączający dialog społeczny i szeroko akceptowana wizja przyszłości, przygotowana przez społeczności lokalne są niezbędne do osiągnięcia ambitnych celów sprawiedliwej transformacji, by nikt nie pozostał bez wsparcia" - mówił abp Skworc, cytując przesłanie szczytu klimatycznego ONZ.

Przywołując nauczanie papieża Franciszka, abp Skworc mówił, że Ziemia "protestuje z powodu zła jakie jej wyrządzamy nieodpowiedzialnym wykorzystywaniem i rabunkową eksploatacją dóbr", a "życie ludzkie jest darem, które trzeba chronić przed różnymi formami degradacji - dlatego trzeba globalnego nawrócenia ekologicznego i ochrony warunków moralnych prawdziwej +ekologii ludzkiej+" - mówił.

Jak wynika z danych WUG, w tym roku w polskim przemyśle wydobywczym zginęło 12 pracowników, w tym ośmiu w kopalniach węgla kamiennego, dwóch w kopalniach rud miedzi i dwóch w zakładach odkrywkowych. Od początku roku siedmiu górników doznało w wypadkach ciężkich obrażeń. Ogółem w ciągu 10 miesięcy br. w górnictwie doszło do 1686 rozmaitych wypadków, z czego 1442 w kopalniach węgla kamiennego i 146 w kopalniach rud miedzi.

W całym ubiegłym roku w krajowym górnictwie zginęło 16 osób (w tym 9 w kopalniach węgla kamiennego), wobec 23 śmiertelnych ofiar w roku 2019.

Zbliżająca się Barbórka - tradycyjny Dzień Górnika - obchodzona jest nie tylko na Górnym Śląsku, ale też w innych regionach, gdzie świętują górnicy węgla brunatnego, pracownicy kopalń rud miedzi, cynku i ołowiu, soli, a także załogi zakładów wydobywczych nafty i gazu, wód leczniczych i termalnych. Wraz z firmami eksploatującymi kopaliny pospolite - kruszywa, piasek i żwir - w Polsce jest ponad 7,5 tys. zakładów górniczych: podziemnych, otworowych i odkrywkowych. Łącznie krajowy przemysł wydobywczy bezpośrednio zatrudnia ok. 180 tys. pracowników, w tym niespełna 80 tys. w kopalniach węgla kamiennego.

