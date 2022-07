Abp Szal na Jasnej Górze: bądźmy apostołami pokoju

Bądźmy apostołami pokoju – wezwał w niedzielę podczas 31. Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę w Częstochowie metropolita przemyski abp Adam Szal. Dodał, że w wielu krajach świata niszczy się obecnie pokój.

Abp Szal wygłosił homilię i przewodniczył mszy świętej na jasnogórskich błoniach, która jest głównym punktem dwudniowej, rozpoczętej w sobotę 31. Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja. Spotkaniu towarzyszy hasło "Z Maryją posłani w pokoju".

"Dziś dzień pański - niedziela, upamiętniająca zmartwychwstanie Chrystusa. Nasz zbawiciel mówi do nas: pokój wam! Bądźmy błogosławieni w oczach bożych przez zaprowadzanie pokoju, niech wspiera nas w tym dziele Duch Święty, których jest duchem prawdy, wolności i niesie pokój" - powiedział abp Szal.

"Prosimy cię Panie, dozwól nam, sługom swoim, za przyczyną Maryi - Niepokalanej Matki Boga i Królowej Pokoju - abyśmy każdego dnia byli apostołami pokoju, pokoju twojego syna, pokoju, który zaprowadzimy w naszych sercach, rodzinach i na całym świecie" - dodał. Jak zaznaczył, warto od Maryi uczyć się, co to znaczy nieść światu pokój.

"Dziś w wielu rejonach świata niszczy się pokój, niszczy się prawa człowieka, niesprawiedliwie osądza się drugiego człowieka, wtrącając go do więzienia czy nawet - o zgrozo - wykonuje się wyroki śmierci na oczach kamer, na oczach mediów. A ludzie, a my, nawet jeśli dowiadujemy się prawdy o tym, co się dzieje, pozostajemy często bezsilni. Czy rzeczywiście bezsilni wobec tych nadużyć, wobec krajów, w których toczą się wojny, w których pojawia się wielka liczba zabitych, skrzywdzonych, zwłaszcza dzieci, ludzi niewinnych?" - zastanawiał się hierarcha.

"Nas wszystkich niepokoi wyścig zbrojeń, pochłania on środki, które mogłyby zapewnić dostatnie życie wielu mieszkańcom Ziemi. Na świecie jest tyle arsenałów nagromadzonych, które mogłyby wielokrotnie zniszczyć nasza planetę. Jesteśmy więc zaniepokojeni brakiem prawdziwego pokoju, którego brakuje na Ukrainie, w innych krajach świata, który jest potrzebny także naszej ojczyźnie" - dodał abp Szal.

