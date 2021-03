Abris Capital Partners: neutralność klimatyczna portfela inwestycyjnego do 2025

Abris Capital Partners, firma zarządzająca funduszami private equity w Europie Środkowej, ogłosiła nową strategię „ESG Universe 2023”, stając się pierwszym podmiotem z branży private equity w regionie, który stawia sobie ambitny cel osiągnięcia neutralności w zakresie śladu węglowego swoich spółek portfelowych - poinformowała spółka.

Faza pomiarów i określania celów redukcji zakończona

Aby ten plan miał faktyczny wpływ na redukcję emisji, w każdym kolejnym roku danej inwestycji Abris planuje zamieniać offset w poszczególnych spółkach na projekty, które pozwolą na redukcję emisji na poziomie konkretnej spółki.- Chciałbym wyrazić podziękowania dla wszystkich zarządów i zespołów roboczych w naszych spółkach portfelowych. Bez ich zaangażowania w inicjatywę nie bylibyśmy w stanie osiągnąć naszych wspólnych celów w zakresie obniżenia emisji dwutlenku węgla. Z przyjemnością mogę potwierdzić, że już zakończyliśmy fazę pomiarów oraz określania celów redukcyjnych projektu dla każdej naszej spółki portfelowej - powiedział Robert Sroka, dyrektor ds. ESG w Abris Capital Partners.Abris Capital Partners to firma zarządzająca funduszami private equity, które inwestują w Europie Środkowej. Aktywa pod zarządem Abris Capital Partners to, jak podała spółka, ponad 1,2 mld euro.Fundusze Abris, jak podała firma ,zrealizowały w minionej dekadzie ponad 26 inwestycji w Polsce i w Europie Środkowej. Aktualnie prowadzone projekty inwestycyjne Abris w Polsce to między innymi Graal, Dot2Dot, Velvet Care, WDX, ITP oraz CADM.