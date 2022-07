Adam Glapiński: będziemy jastrzębiami, ale istnieje ryzyko znacznego osłabienia wzrostu

Na podstawie naszej projekcji nie widzę ryzyka stagflacji w Polsce, ale znaczne osłabienie wzrostu - tak - powiedział podczas piątkowej (8 lipca) konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Jego zdaniem szczyt inflacji nastąpi w wakacje.

Adam Glapiński podkreślił, że dopóki jest prezesem Narodowego Banku Polskiego, Polska do strefy euro nie wejdzie.

- Na podstawie naszej projekcji nie widzę ryzyka stagflacji w Polsce, ale znaczne osłabienie wzrostu tak. W naszym raporcie przewidujemy możliwość technicznej recesji, czyli, że dwa miesiące, dwa kwartały, kilka miesięcy są poniżej zera, ale niespełniona jest definicja recesji - powiedział Glapiński.

Prezes, pytany o kurs złotego, odpowiedział, że widzi możliwość umocnienia złotego.

Jak podkreślił szef banku centralnego, obecne osłabienie złotego nie podoba się Narodowemu Bankowi Polskiemu, ponieważ działa proinflacyjnie.

Szczyt inflacji będzie w wakacje

- Według dzisiejszej oceny można powiedzieć, że zbliżamy się do końca cyklu zacieśnienia polityki pieniężnej, choć niekoniecznie go jeszcze osiągnęliśmy. Zastrzegamy, że ta ocena może się zmienić - chciałbym, by tak nie było oczywiście. Chciałbym, by po wakacjach rzeczywiście zaczął się proces stopniowego obniżania wskaźników inflacji. Jest to nasza bazowa projekcja, ale jest to ocena warunkowa. Dalsze decyzje będą podejmowane zawsze na podstawie oceny napływających nowych danych i prognoz - zastrzegł Glapiński.

Oświadczył, że jeśli inflacja będzie uporczywie dalej rosnąć, RPP dalej będzie podwyższać stopy procentowe.

- Jeśli ustabilizuje się w wakacje i będzie maleć, nie będziemy tego robić - dodał.

Prezes NBP wskazał, że według raportu o inflacji, w przyszłym roku inflacja spadnie, natomiast w 2024 r. wrócimy do celu inflacyjnego.

Euro szybko nie przyjmiemy

- Jest ogromna presja ze strony jednego z naszych sąsiadów, żeby wprowadzić w Polsce euro. Żeby Polskę wprowadzić do strefy euro. I żeby Polska uczestniczyła w budowie tzw. państwa europejskiego - mówił Adam Glapiński.

Glapiński dodał, że "ten kraj ma pełne prawo podejmować działania, którymi stara się skłonić czy naprowadzić nas na tę ścieżkę. Może przysłać do nas jakiegoś swojego wysłannika, że tak powiem, który będzie w tym kierunku pracować".

Prezes NBP ocenił, że wprowadzenie Polski do strefy euro spowodowałoby, że wysiłek zbrojeniowy naszego kraju, zakup najnowocześniejszego sprzętu "być może stałby się niemożliwy".

- Musimy samodzielnie prowadzić politykę pieniężną, sami dbać o utrzymanie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Wściekłość zwolenników tej drogi innej, wejścia do orszaku Niemiec wynika z faktu, że przez wybór mnie na drugą kadencję (prezesa NBP) ta droga na jakiś czas została zagrodzona" - stwierdził prezes NBP.

Jak podkreślił, "dopóki jestem prezesem Narodowego Banku Polskiego, Polska do strefy euro nie wejdzie".

Będziemy jastrzębiami

Jak zaznaczył, "inflacji nie możemy tolerować".

- Będziemy jastrzębiami w tym sensie, że będziemy podnosić stopy, dopóki nie zdusimy inflacji" - wskazał Adam Glapiński.

Podkreślił, że zduszenie inflacji jest ważne.

- Robimy to, chociaż dla wielu Polaków to jest tak bolesne - stwierdził.

Glapiński podkreślił, że inflacja działa "podstępnie, destrukcyjnie - rozregulowuje całą gospodarkę, psuje proporcje, przedsiębiorcom uniemożliwia planowania inwestycji; nie mogą przewidzieć co po ile sprzedają, jaki będzie rynek". Jak dodał, bardzo zmienia strukturę dochodową, zarobkową, poziom życia.

- Uprzywilejowuje to też osoby, które mają umowy o pracę. Cały czas ich wynagrodzenia rosną z inflacją względem tych, którzy mają stałe wynagrodzenie - ich wynagrodzenia nie rosną z inflacją - zaznaczył.

Szef NBP wskazał, że mniej więcej 230 tys. kredytów zostało pobranych w Polsce w okresie, gdy "kredyt był tani, czyli stopa banku centralnego wynosiła 0,1"

- Nie dwa miliony, jak się czasami mówi - podkreślił.

Jak mówił, "jeśli się żąda państwowej pomocy dla kredytobiorców to nie jest pomoc dla najmniej zarabiających, dla najuboższych".

- Najubożsi nie biorą kredytów, bo ich nie stać na kredyt hipoteczny - stwierdził.

Dodał, że nie stać ich na wkład własny, nie mają oceny wiarygodności przez banki.

