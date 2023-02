Adam Glapiński o inflacji: zaczynamy ostrożnie schodzić

Od marca tego roku spadek inflacji ma być odczuwalny. W grudniu szef NBP, Adam Glapiński, przewiduje poziom 6 procent. Obniżki stóp? Na to jest jeszcze za wcześnie.

Zbliżamy się do momentu, gdy spadek inflacji stanie się faktem. Oceniam, że to nastąpi w marcu tego roku - przewiduje prezes NBP Adam Glapiński. Jego zdaniem jest za wcześnie, by mówić o obniżkach poziomu stóp procentowych.

W marcu NBP opublikuje założenia nowej projekcji inflacji na najbliższe miesiące.

Na inflację w Polsce wpływać będzie nadal geopolityka, w tym sytuacja na Ukrainie.

Inflacja obniżana jest tak szybko, jak na to pozwalają okoliczności. Koniunktura w gospodarce słabnie i to jest odczuwalne. Wzrost PKB w 2023 roku będzie niski, spowolnienie stało się faktem, jednak już dziś wiadomo, że Polska nie doświadczy recesji. Nadal odczuwalne są za to wysokie ceny energii, które duszą gospodarkę, ale z drugiej strony ceny surowców nie rosną już tak bardzo jak w ostatnich miesiącach lub nawet spadają.

- Polska stopniowo zmniejszy tempo wzrostu gospodarczego, to jest oczywiste, ale nie doświadczymy recesji. To już mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością. Mamy w tym roku lepsze perspektywy niż wiele innych krajów z naszego regionu. Zbliżamy się do momentu gdy spadek inflacji stanie się faktem. Oceniam, że to nastąpi w marcu tego roku - powiedział na konferencji prezes NBP, Adam Glapiński

Inflacja powinna obniżać się w kolejnych miesiącach, by w grudniu 2023 roku osiągnąć 6 proc.

Inflacja, jak zapewniał Glapiński, z miesiąca na miesiąc będzie niższa. Trudno jednak określić datę przesilenia – tj. jej spadku do poziomu jednocyfrowego. Wiele jednak wskazuje na to, że w czwartym kwartale tego roku inflacja spadnie do około 8 procent. Analitycy Narodowego Banku Polskiego (NBP) spodziewają się nawet wskaźnika niższego 7,7-7,8 procent.

Prezes NBP zasugerował tymczasem, że według jego przewidywań w grudniu odczyt inflacji wyniesie 6 procent. To jego zdaniem "nadal wysoko", ale taki poziom jest już słabo odczuwalny przez przeciętnego obywatela.

- Zasługiwać to będzie na uczczenie i jeśli tak się stanie i wypiję z tej okazji na Sylwestra dwa kieliszki szampana - zapowiedział Glapiński.

Poziom stóp procentowych jest właściwy i jest zbyt wcześnie, aby dyskutować o ewentualnych obniżkach. Kolejne decyzje Rady Polityki Pieniężnej (RPP) będą wynikały z danych płynących z gospodarki. W marcu bank centralny opublikuje założenia dotyczące projekcji inflacji w kolejnych miesiącach. To będzie solidna baza analityczna.

W opinii premiera mogą wystąpić pozytywne przesłanki obniżenia stóp procentowych. NBP: za wcześnie, by o tym mówić

W minionym tygodniu premier Mateusz Morawiecki w jednym z wywiadów stwierdził, że w tym roku jest prawdopodobna decyzja dotycząca obniżki stóp procentowych. Nieco dalej poszli ekonomiści Banku PKO BP, którzy spodziewają się nawet dwóch, następujących po sobie jesienią tego roku, obniżek stóp po 25 punktów bazowych.

- Szanuję zdanie pana premiera w sprawie stóp procentowych, ale pragnę zauważyć, że decyzję w tej sprawie podejmuje RPP. Nasze stanowisko jako Rady jest w tej kwestii takie, że jest za wcześnie, aby o tym mówić. Poza tym my nawet nie ogłosiliśmy, że oficjalnie zamykamy obecny cykl podwyżek. Być może tak się stanie w maju lub czerwcu tego roku, gdy będziemy coś więcej wiedzieć o gospodarce - stwierdził Glapiński.

Do perspektywy obniżki stóp odnieśli się eksperci, których zapytaliśmy o możliwy scenariusz ewentualnej zmiany ich poziomu.

- Efekt podwyżek stóp procentowych, czyli tych już dokonanych, jest zauważalny w gospodarce. On oddziałuje na zatrzymanie akcji kredytów konsumpcyjnych, a zwłaszcza hipotecznych, ale także na samą konsumpcję. W kolejnych miesiącach nie będzie poprawy tej sytuacji. Warto pamiętać, że gdyby złoty zaczął się jednak osłabiać, to RPP zostawiła sobie ruch w postaci możliwości podwyżki. Oceniam, że generalnie przez kilka miesięcy nie będzie zmian poziomu stóp, a potem nastąpi mały, ale wyraźny sygnał, że stopy obniżamy - powiedział WNP.PL główny ekonomista Banku BGK, Mateusz Walewski.

Nieco bardziej stanowczy w tej kwestii jest główny ekonomista DI Xelion Piotr Kuczyński, który dla WNP.PL skomentował tę sprawę w ten sposób: - Wcale nie jestem pewien, czy obniżka stóp w tym roku w ogóle nastąpi. Na inflację w Polsce wpływać będzie nadal geopolityka, w tym sytuacja na Ukrainie. Mówienie już teraz o obniżce stóp procentowych w tym roku to trochę takie chciejstwo.

Osłabienie globalnej koniunktury wpłynie na osłabienie presji inflacyjnej w naszym kraju

Jednym z elementów pozytywnie wpływających na tempo wzrostu cen w kolejnych miesiącach będzie osłabienie globalnej koniunktury, które zmniejszy popyt na surowce i osłabi presję cenową. Może to oznaczać, że importowany komponent naszej inflacji będzie mniej odczuwalny. Jednak rola czynników związanych z geopolityką, zwłaszcza rozwój sytuacji na Ukrainie, jest trudna do przewidzenia.

Bez względu na różne scenariusze analitycy NBP utrzymują, że w pierwszym kwartale 2023 inflacja będzie niższa od wcześniej zakładanej. Na pewno nie przekroczy 20 procent, jak sugerowali niektórzy członkowie RPP jeszcze w grudniu minionego roku. Będzie nawet poniżej 19 procent.

Inflacja w pierwszym kwartale tego roku będzie niższa od wcześniejszych prognoz

- Później to już czeka nas tylko zejście z płaskowyżu, ale schodami, powoli, pamiętając o tym, aby nie wzrosła stopa bezrobocia, odpowiedzialnie, we właściwym tempie do celu inflacyjnego NBP, czyli poziomu 2,5 procent, plus-minus 1 procent - opisywał Glapiński.

Pozostaje nam zatem uzbroić się w cierpliwość i czekać na moment, kiedy inflacja spadnie do akceptowalnego poziomu. Warto jednak pamiętać, że obniżenie inflacji nie oznacza, że wysokie ceny nie zostaną z nami na dłużej.

