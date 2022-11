Adam Glapiński podał termin dla szczytu inflacji w Polsce

Według szacunków NBP szczyt inflacji na poziomie 19 procent przypadnie w I kwartale 2023 roku, a później będzie obniżać się do 8 procent - powiedział na konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.

Zdaniem Narodowego Banku Polskiego inflacja będzie na najwyższym poziomie w pierwszych miesiącach 2023 roku, przekroczy 19 procent.

Likwidacja rządowej tarczy antyinflacyjnej będzie wpływać na podwyżkę cen paliw i energii.

Cel inflacyjny NBP zostanie osiągnięty najwcześniej w 2025 roku.

Wysoka inflacja jest obecnie problemem wszystkich gospodarek - szczególnie jest odczuwalna w strefie euro, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Spowodowane jest to szokami cenowymi wywołanymi przez rosyjską agresję na Ukrainę i w konsekwencji problemami z zaopatrzeniem w nośniki energetyczne.

Wysoka inflacja wpływa na pogorszenie koniunktury w strefie euro

Mimo pogorszeniu koniunktury w europejskich krajach inflacja nadal rośnie. W strefie euro w październiku wyniosła 10,7 procent, kształtując się powyżej oczekiwań ekonomistów. W Niemczech inflacja była na poziomie 11,6 procent, w Holandii 16,6 procent, a w krajach bałtyckich i na Węgrzech przekracza 20 procent.

- Ograniczenie presji cenowej nośników energetycznych odczujemy także w Polsce. To z zewnątrz przyjdzie silny impuls antyinflacyjny, wzmocni to efekty naszego zdecydowanego zacieśnienia polityki pieniężnej. Dokonaliśmy tego zacieśnienie od ostatniego roku, znacznie przy tym wyprzedzając działania innych banków centralnych. Wszystkie prognozy wskazują, że dalsze spowolnienie w polskiej gospodarce w kolejnych kwartałach jest pewne i znaczące. Ograniczy to krajową presję popytową i będzie działało dezinflacyjnie - powiedział podczas konferencji prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński

Likwidacja tarczy antyinflacyjnej w krótkim okresie podbije inflację

Koszty energii elektrycznej i sygnalizowane przez rząd ograniczenie tarczy antyinflacyjnej będą w krótkim terminie wpływać na wyższą inflację. Szacunkowo o 50 procent zmniejszy się pozytywne oddziaływanie tarczy na inflację.

- W najbliższych miesiącach inflacja pozostanie nadal wysoka, a na początku przyszłego roku może nawet jeszcze wzrosnąć - w styczniu, lutym. Zgodnie z naszą projekcją od drugiego kwartału inflacja będzie się wyraźnie obniżać. Szczegóły PKB i inflacji zostaną przedstawione podczas prezentacji w najbliższy poniedziałek. Oczekiwany jest systematyczny spadek inflacji w kierunku celu NBP począwszy od drugiego kwartału przyszłego roku. To potrwa jakiś czas, bo wejdziemy w zakres tego celu dopiero w 2025 roku- dodał Adam Glapiński.

Zewnętrzne szoki cenowe wpływają bezpośrednio na poziom cen w Polsce

Trzeba pamiętać, że mamy do czynienia z zewnętrznymi szokami cenowymi. Gwałtowane obniżanie inflacji skutkować może negatywnym wpływem na gospodarkę, chociaż wydaje się, że i tak nie unikniemy recesji technicznej w jednym z kwartałów w 2023 roku. Mogłoby to także doprowadzić do wzrostu bezrobocia.

W ocenie prezesa NBP można się spodziewać, że w pierwszym miesiącach przyszłego roku inflacja wzrośnie do 19 procent, ale na koniec roku powinna być jednocyfrowa w okolicach 8 procent.

Każda tarcza, to większy deficyt. Minister finansów o tym, czy grozi nam katastrofa

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl