Adam Góral, prezes Asseco: tarcza finansowa to uspokojenie przedsiębiorców

Tarcza finansowa to potrzebny gospodarce pakiet działań i uspokojenie przedsiębiorców, którzy nie tylko walczą o przetrwanie swoich firm, ale również o miejsca pracy dla swoich ludzi - ocenił dla PAP prezes Asseco Adam Góral.

Przedstawiona w środę przez premiera Mateusza Morawieckiego tzw. tarcza finansowa ma pomóc firmom w okresie kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa.

Wartość pomocy finansowej, która ma trafić bezpośrednio do firm, ma przekroczyć 100 mld zł.

W czwartek premier rozmawiał on-line o rozwiązaniach w niej zawartych z przedstawicielami pracodawców i przedsiębiorców, m.in. Adamem Góralem, prezesem Asseco.

Adam Góral ocenił tarczę jako bardzo dobry i potrzebny dla gospodarki pakiet działań. "To również uspokojenie przedsiębiorców, którzy nie tylko walczą o przetrwanie swoich firm, ale również o miejsca pracy dla swoich ludzi. W obecnej sytuacji to istotne wsparcie i cieszy nas fakt, że premier tak szybko zareagował na sytuację i głosy przedsiębiorców" - wskazał prezes Asseco.

Jego zdaniem, dodatkowe 100 mld złotych pomocy przy uproszczonych procedurach może pomóc gasnącej gospodarce.



"Ważne jest również to, że +tarcza 2.0+ kompleksowo adresuje potrzeby małych, średnich i dużych firm, a to jest teraz najważniejsze dla ratowania całej gospodarki" - podkreślił, dodając, iż włączenie Polskiego Funduszu Rozwoju do realizacji tych zadań może ograniczyć przeszkody biurokratyczne i przyspieszyć dostępność potrzebnych dla firm pieniędzy.

"Wszyscy widzimy, w jakich okolicznościach prowadzone są prace nad nowymi pakietami antykryzysowymi. Czas i dostępne środki są ograniczone, a potrzeby stale rosną, dlatego tworzone rozwiązania zawsze mogą zawierać jakieś niedoskonałości i ktoś może być z nich niezadowolony" - zwrócił uwagę Adam Góral, apelując o poprawianie poszczególnych wersji tarczy antykryzysowej poprzez przemyślane propozycje i konstruktywną krytykę.

Zgodnie z programem, którego wartość wyniesie 4,5 proc. PKB (100 mld zł) do mikrofirm trafi 25 mld zł, do małych i średnich firm 50 mld zł (łącznie 75 mld zł będzie przeznaczone dla firm zatrudniających od jednego do 250 pracowników), a do dużych przedsiębiorstw płacących podatki w Polsce 25 mld zł.



Podmioty, które skorzystają z programu otrzymają łącznie środki bezzwrotne o wartości 60 mld zł. Programem będą objęte firmy, których obroty spadły w ostatnim czasie o co najmniej 25 proc. Dla mikro i małych firm górny pułap subwencji wynosi ponad 300 tys. zł. Średnie firmy - to ponad 4 mln zł, a duże - proporcjonalnie więcej.