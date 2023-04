Adam Jarubas (PSL): dymisja ministra rolnictwa niewiele zmieni, potrzebne rozmowy premiera w UE

Dymisja ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka niewiele zmieni; potrzebna jest determinacja całego rządu i rozmowy premiera Mateusza Morawieckiego z szefami rządów państw UE ws. handlu z Ukrainą - podkreślił wiceprezes PSL Adam Jarubas. Według niego, "widać, że PiS boi się buntu wśród rolników”.

Henryk Kowalczyk zrezygnował w środę z funkcji ministra rolnictwa i rozwoju wsi. W oświadczeniu podkreślił, że Komisja Europejska opublikowała projekt przedłużenia bezcłowego i bezkontyngentowego importu zbóż z Ukrainy na kolejny rok, który ma obowiązywać od czerwca tego roku do 5 czerwca 2024 r. "Widać bardzo wyraźnie, że ten postulat, podstawowy postulat rolników przez KE nie zostanie spełniony" - zaznaczył.

Jarubas podczas środowej konferencji prasowej w Kielcach ocenił, że "prawdziwym powodem dymisji Kowalczyka jest głęboka frustracja i zdeterminowanie rolników".

"Chodzi o nieudolność rządu PiS zwłaszcza w sprawie napływu ukraińskiego zboża do Polski. Jeśli popatrzymy na ceny zbóż ze żniw, 1,5 tys. zł za tonę pszenicy. Minister Kowalczyk zapewniał: +przytrzymajcie parę miesięcy, będzie około 2 tys. zł. Dzisiaj to jest połowa tej ceny ze żniw, czyli niecałe 800 zł. Widać, że sytuacja jest dramatyczna. Dla rolników, którzy się utrzymują tylko i wyłącznie z tego sektora produkcji, jest to duży problem" - podkreślił wiceprezes PSL.

Jak dodał, cieszy się z rezygnacji ministra rolnictwa, ale "jest to niewielka pociecha". "Ta dymisja niewiele zmieni, bo potrzebna jest determinacja całego rządu i rozmowy premiera (Mateusza Morawieckiego) z innymi szefami rządów państw europejskich" - podkreślił Jarubas. Zaznaczył, że chodzi o to, aby w obecnej sytuacji uruchomić artykuł 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie liberalizacji handlu z Ukrainą, podjętego kilka miesięcy po agresji Rosji na Ukrainę.

"Zakłada on, że jeśli sytuacja wpływa destabilizująco na rynki państw sąsiednich, to można wprowadzić mechanizmy celne, w tym to, co proponowało PSL, czyli system kaucyjny w momencie wpłynięcia zbóż na rynek polski. Miałoby to zapewnić, że te zboża ten polski rynek opuszczą" - powiedział europoseł ludowców.

"Bezsprzecznie jesteśmy za tym, aby Ukrainie pomagać. Ale musimy dbać również o rolników, którzy często są teraz w dramatycznej sytuacji" - zaznaczył Jarubas.

Nawiązując do rezygnacji Kowalczyka dodał, że "jak opozycja zgłaszała wniosek o odwołanie ministra, to zaplecze rządu zwykle bardzo mocno go broniło". "Widać, że PiS boi się buntu wśród rolników, którzy w tej sprawie są bardzo mocno zdeterminowani" - podkreślił wiceprezes PSL.

