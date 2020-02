Adam Neumann wiceprzewodniczącym zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Adam Neumann został we wtorek wiceprzewodniczącym zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Jako prezydent Gliwic, wybrany w styczniu br. na wakat po Zygmuncie Frankiewiczu, który w ostatnich wyborach został senatorem, zastąpił Frankiewicza też na stanowisku w GZM.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia powstała 1 lipca 2017 r., a zaczęła działać od 1 stycznia 2018 r. Organizacja - mocą ustawy przygotowanej dla regionu - skupia 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, zamieszkanych łącznie przez blisko 2,3 mln osób. Zajmuje się m.in. transportem i planowaniem przestrzennym.

Organy GZM ukonstytuowały się we wrześniu 2018 r. Na przewodniczącego zarządu Metropolii wybrano wówczas dotychczasowego członka zarządu woj. śląskiego Kazimierza Karolczaka, a na przewodniczącego zgromadzenia - prezydenta Katowic Marcina Krupę.

Po wyborach samorządowych 2018 r. Krupa poinformował, że nie będzie ponownie ubiegał się o stanowisko przewodniczącego zgromadzenia. Zdecydowano wówczas, by w związku z pięcioletnią kadencją i podziałem metropolii na pięć podokręgów, wprowadzić rotacyjne przewodnictwo w zgromadzeniu każdego podokręgu - ze zmianą co rok.

Następnie na stanowisko przewodniczącego zgromadzenia wybrano Andrzeja Dziubę - prezydenta Tychów, będących największym miastem tamtejszego podokręgu. Rok później, trzymając się tamtych ustaleń, Dziuba zrezygnował ze stanowiska, wskazując następnie jako kandydata prezydenta Sosnowca, będącego największym miastem podokręgu sosnowieckiego. Arkadiusz Chęciński obecnie pozostaje przewodniczącym zgromadzenia.

W ub. roku wybrano też nowych wiceprzewodniczących zgromadzenia. Z podokręgu katowickiego wybrany został prezydent Chorzowa Andrzej Kotala, a z bytomskiego - prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.

Wiceprzewodniczącym zgromadzenia Metropolii z podokręgu gliwickiego został Frankiewicz, jednak wraz z jego wyborem na senatora w ub. roku, na stanowisku tym powstał wakat. Podczas wtorkowych obrad zgromadzenia w gliwickiej hali Arena kandydaturę wybranego 5 stycznia na prezydenta Gliwic Neumanna formalnie wysunął wiceprezydent Zabrza Krzysztof Lewandowski. Członkowie zgromadzenia poparli ją jednogłośnie.

"Współpraca między naszymi miastami jest dla nas wszystkich bardzo ważna. Uważam, że usprawnienie komunikacji publicznej i oczyszczenie (rzeki - PAP) Kłodnicy to zadania, które musimy rozwiązać wspólnie. To priorytety, na których szczególnie mi zależy, dlatego cieszę się z zaufania, które okazali mi delegaci Metropolii w dzisiejszym głosowaniu. To zapowiedź dobrej współpracy" - ocenił Neumann, cytowany przez biuro prasowe gliwickiego magistratu.

W rozdziale statutu GZM, poświęconym zgromadzeniu metropolii, wskazano m.in., że składa się ono z 41 delegatów gmin. Zgromadzenie wybiera z nich przewodniczącego zgromadzenia (jego zadaniem jest tylko organizowanie pracy zgromadzenia i prowadzenie jego obrad), a także nie więcej niż trzech wiceprzewodniczących. Zgromadzenie może powoływać komisje stałe lub doraźne.

Zgromadzenie kontroluje przez komisję rewizyjną działalność zarządu i jednostek organizacyjnych GZM. Powołuje też stałą komisję rozjemczą, której głównym zadaniem jest rozpatrywanie sprzeciwów wniesionych wobec projektów uchwał zgromadzenia (gminy mogą je wnosić, jeśli w ich ocenie projekty uchwał istotnie naruszają ich interes).

Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje grupie co najmniej 11 delegatów, komisji zgromadzenia i zarządowi GZM. Uchwały zgromadzenia są podejmowane podwójną większością głosów (chyba że ustawa stanowi inaczej). Zgromadzenie obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego zgromadzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.