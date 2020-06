Adamczyk: 3,2 mld zł rocznie na inwestycje związane z przebudową dróg samorządowych

Co roku 3,2 mld zł zasila potrzeby związane z przebudową dróg lokalnych a Fundusz Dróg Samorządowych to budżet 36 mld zł - powiedział w środę minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Dodał, że na realizowane obecnie remonty dróg mieszkańcy czekali nawet kilkadziesiąt lat.

Minister podczas konferencji w Węgorzewie (warmińsko-mazurskie) wskazywał, że remonty dróg lokalnych są możliwe dzięki wsparciu z rządowego z Funduszu Dróg Samorządowych.

"38 lat mieszkańcy Węgorzewa czekali na to, że płyty żelbetowe, typowe dla budowy, którymi przemieszczały się samochody przez kilkadziesiąt lat, zostaną zastąpione nową drogą. Już nie wierzyli, że to uda się zrealizować. Mogę powiedzieć, że dotrzymujemy słowa. Fundusz Dróg Samorządowych to kwota 36 mld zł, a co roku 3,2 mld zł zasila potrzeby związane z przebudową dróg samorządowych"- powiedział szef resortu infrastruktury.

Jak dodał, w Węgorzewie dzięki rządowemu wsparciu zrealizowano modernizację dróg gminnych i powiatowych.

"Dziś jesteśmy przy drodze gminnej, życzymy sobie wszyscy na Warmii i Mazurach ale i w Polsce, by wszystkie drogi wyglądały jak ta. Obok jest droga powiatowa, która także została przebudowana przy współfinansowaniu Funduszu Dróg Samorządowych. To jest potwierdzenie tego planu, o którym mówił prezydent Andrzej Duda; potwierdzenie tezy, że Polska musi wreszcie zmienić swoje oblicze transportowe. O tym też mówił premier Mateusz Morawiecki"- wskazał minister Adamczyk.

Podkreślił, że dzięki inwestycjom drogowym, lokalni pracownicy mają zatrudnienie.

Jak mówił, w skali kraju z Funduszu Dróg Samorządowych rząd wspiera ponad 2,4 tys. budów a średnio przy jednej budowie może pracować 30-40 pracowników.

"Polska jest jedna i bez względu na to, czy dzielą nas różnice polityczne czy też nie, stoimy w obowiązku wobec Polaków i Polski. Polacy na pewno czekają na bezpieczne drogi i na to, że wreszcie nie będą wykluczeni komunikacyjnie"- dodał.

Starosta węgorzewski Marzenna Supranowicz oceniła, że wsparcie rządowe przebudowy dróg jest szczególnie cenne na Mazurach. Jak dodała, z Funduszu Dróg Samorządowych udało się wykonać 6 inwestycji drogowych w powiecie a na realizację kolejnych samorząd składa wnioski.

Burmistrz Węgorzewa Krzysztof Kołaszewski dodał, że samorząd stara się realizować drogi które tworzą sieć, bo takie połączenia tworzą impuls do rozwoju miasteczka, żyjącego z turystyki.