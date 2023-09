Adamczyk: bezpieczeństwo na drogach jest jednym z celów rządu

Bezpieczeństwo jest naszym celem. Nie tylko to militarne, szczególnie tutaj przy wschodniej granicy RP, ale także bezpieczeństwo na drogach – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk w piątek w Rokietnicy na Podkarpaciu, otwierając wyremontowany odcinek drogi powiatowej.

Odcinek od Kidałowic do Rokietnicy ma ponad 7 km długości. Zanim drogowcy ułożyli ostatnią warstwę asfaltu, musieli wzmocnić konstrukcję jezdni - ze względu na duże natężenie ruchu. Wzdłuż wybudowali prawie 5 km chodników i zamontowali bariery energochłonne.

Inwestycja pochłonęła nieco ponad 12,5 mln zł. Ponad 6 mln zł to dofinansowanie z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Resztę dołożył powiat jarosławski, Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kańczuga, gmina Chłopice i Roźwienica.

Przebudowa trwała prawie dwa lata. Rozpoczęła się w październiku 2021, a zakończyła we wrześniu br. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Dębicy. W oficjalnym otwarciu wyremontowanej drogi uczestniczyli podkarpaccy parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych i lokalnych.

"Złożyliśmy deklaracje przed ośmioma laty, że wzmocnimy system drogowy i kolejowy z uwzględnieniem komponentu lotniczego. I to się dzieje" - powiedział w piątek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. "Bo bezpieczeństwo jest naszym celem. Nie tylko to militarne, szczególnie tutaj przy wschodniej granicy RP, ale także to bezpieczeństwo na drogach. Chodniki, ścieżki rowerowe, przejścia dla pieszych - to bezpieczeństwo naszych dzieci, wnuków, rodziców oraz tych wszystkich, którzy na co dzień udają się do pracy z nadzieją, że bezpiecznie wrócą do domu" - podkreślił.

Starosta powiatu jarosławskiego Stanisław Kłopot dodał, że przebudowany odcinek drogi Kidałowice - Rokietnica łączy dwie drogi wojewódzkie (nr 880 i nr 881), biegnie przez trzy gminy i jest łącznikiem do autostrady A4. "Jak ta droga wyglądała wcześniej, wszyscy pamiętamy. Co niektórzy żartowali, że mamy naturalne progi zwalniające i nie musimy inwestować w ten element bezpieczeństwa drogowego" - przypomniał przed przecięciem symbolicznej wstęgi Kłopot.