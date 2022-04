Adamczyk: duża część Polaków przekonała się do takich inwestycji jak Via Carpatia czy przekop Mierzei

Duża część Polaków przekonała się do takich inwestycji jak Via Carpatia czy przekop Mierzei Wiślanej - powiedział w poniedziałek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Dodał, że kanał żeglugowy uniezależni Polskę od strony rosyjskiej, a Via Carpatia oprócz aspektu komunikacyjnego ma też znaczenie obronne.

"Rząd doskonale sobie zdaje sprawę, że rozwój jest możliwy wtedy, kiedy jest możliwe skomunikowanie obywateli a przewóz towarów stoi na odpowiednim poziomie. Dobry stan dróg i dostępność komunikacyjna są kluczowymi czynnikami, które powodują, że ludzie są w stanie odważnie prowadzić swoją działalność niezależnie od tego, w którym regionie Polski ktoś mieszka i pracuje"- powiedział szef resortu infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach.

Podkreślił, że "polski rząd zdaje sobie sprawę, że inwestowanie w infrastrukturę jest inwestowaniem w przyszłość każdego polskiego obywatela".

"Dla nas nie ma Polski A i Polski B, Polska jest jedna - od A do Z. Równomiernie rozkładamy nasze inwestycje na terenie kraju, uzupełniamy braki w wyniku wieloletnich zaniedbań oraz nie szczędzimy środków, aby dostępność komunikacyjna każdego województwa i powiatu stale się poprawiała" - wskazał minister Adamczyk.

Podkreślił, że "duża część Polaków przekonała się do takich inwestycji jak Via Carpatia, Rail Baltica czy przekop Mierzei Wiślanej, który jeszcze tak niedawno wzbudzał tyle emocji". "A teraz wyobraźmy sobie próbę wpłynięcia na Zalew Wiślany przez cieśninę Połtawską.

Każdorazowe skorzystanie z cieśniny, każdorazowa próba wpłynięcia na Zalew Wiślanym wiązała się z każdorazową zgodą strony rosyjskiej"- mówił Adamczyk.

Wskazał, że droga Via Carpatia oprócz aspektu komunikacyjnego ma też znaczenie obronne. "Jest drogą wzdłuż zewnętrznej granicy Unii Europejskiej i już za kilka lat będzie dostępna do Salonik. Zwrócimy uwagę, że dziś jest to niezmiernie ważna droga w perspektywie obronnej. To droga ważna nie tylko dla Polski ale o niej mówią Litwini, Łotysze, Słowacy, Węgrzy, Rumunii i Bułgarzy oraz Grecy"- ocenił.

Mówił, że plan resortu infrastruktury to budowa 9 tysięcy kilometrów dróg ekspresowych. Resort realizuje także program stu obwodnic.

"W każdym regionie przy drogach krajowych znajdują się miasta, przez które przebiega ruch ciężarowy, uciążliwy i niebezpieczny dla mieszkańców. Zdajemy sobie sprawę, że potrzeby samorządów w tym zakresie są znacznie większe. Dlatego ten program został uzupełniony o specjalny komponent czyli rządowy program budowy dróg lokalnych skierowany na inwestycje obwodnicowe na drogach wojewódzkich, na które kierowane jest do 3,5 mld zł rocznie"- wskazał.

Dodał, że przebudowa dotyczy także kolei. Zmodernizowanych i przebudowanych zostało 650 dworców, stacji i przystanków kolejowych. Remonty prowadzono na 7 tysiącach km torów kolejowych a ruch kolejowy przywrócono na 750 kilometrach linii kolejowych.

