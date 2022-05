Adamczyk: dwa odcinki drogi S10 Bydgoszcz-Toruń gotowe w 2026 r.

Dwa odcinki drogi ekspresowej S10 łączącej Bydgoszcz i Toruń, będą gotowe w 2026 r. - poinformował w piątek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas konferencji, na której podpisano umowy na realizację tych odcinków. Wartość umów to ponad 836 mln zł.

Szef resortu infrastruktury zaznaczył, że budowa kolejnych odcinków trasy łączącej Bydgoszcz z Toruniem, to kolejny krok w łączeniu nowoczesnej sieci drogowej w Polsce, której celem jest utrzymanie wzrostu gospodarczego. "To dążenie do zrównoważonego rozwoju regionu" - dodał.

Przypomniał, że trasa S10 stanowi jedno z głównych połączeń drogowych Polski i jest elementem transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. W docelowym kształcie połączy Szczecin z Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej.

Adamczyk dodał, że w kolejnym etapie GDDKiA skupi się na rozbudowie autostrady A1 na odcinku z Torunia do Łodzi. Minister przypomniał, że rozstrzygany jest właśnie przetarg na rozbudowę autostrady A2 na odcinku Łódź - Warszawa, w jego ocenie jeśli nie będzie wielu odwołań, podpisanie umowy mogłoby nastąpić we wrześniu.

Podpisane w piątek umowy dotyczą realizacji dwóch odcinków drogi ekspresowej S10. Pierwsza umowa o wartości 411 mln zł dotyczy odcinka Bydgoszcz Południe - Emilianowo z uwzględnieniem rozbudowy odcinka DK25. W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa o długości blisko 9 km. Przebudowany zostanie węzeł Bydgoszcz Południe, wybudowany węzeł Emilianowo oraz dwa Miejsca Obsługi Podróżnych.

Druga umowa o wartości niespełna 426 mln zł obejmuje zaprojektowanie i budowę odcinka drogi ekspresowej o długości 21,2 km między Solcem Kujawskim a Toruniem. W trakcie budowy powstanie m.in. węzeł Solec oraz dwa Miejsca Obsługi Podróżnych. W ramach inwestycji powstanie 12 obiektów inżynierskich, w tym przejście dla dużych zwierząt, obejmujące nową drogę i sąsiadującą linię kolejową.

Planowany termin ukończenia obu inwestycji inwestycji to ma 2026 r.

GDDKiA planuje w najbliższym czasie zawarcie umowy na projekt i budowę S10 na odcinku Toruń Zachód - Toruń Południe o długości 12 km. Prowadzone są także prace związane z rozstrzygnięciem przetargu na realizację S10 Emilianowo - Solec o długości 8,6 km.

