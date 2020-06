Adamczyk: dzięki inwestycjom w nowy tabor poprawiają się połączenia polskiej kolei

Dzięki inwestycjom w nowy tabor poprawiają się połączenia polskiej kolei, zwiększa się punktualność pociągów, spada awaryjność sprzętu - mówił we wtorek na konferencji prasowej minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Szef resortu infrastruktury uczestniczył we wtorek w przekazaniu ostatnich lokomotyw z partii liczącej 20 pojazdów wyprodukowanych przez sądecki Newag.

"Jeszcze niestety nie zawsze kolej jest punktualna, a to ze względu na to, że dysponuje przestarzałym sprzętem. Ale wraz z zastrzykiem nowoczesnego sprzętu zmienia się sytuacja w połączeniach kolejowych. To przede wszystkim większa punktualność, to praktycznie wykluczone usterki taboru" - powiedział Adamczyk.

Jak mówił, rząd, realizuje nie tylko odbudowę taboru kolejowego narodowego przewoźnika, ale również odbudowę polskiej kolei, szlaków kolejowych, dworców kolejowych, przystanków kolejowych.

Minister przypomniał o inicjatywie prezydenta Andrzeja Dudy dotyczącej budowy 200 przystanków kolejowych, która została przedstawiona na początku maja tego roku. Prezydent zapowiedział wtedy, że budowę 200 przystanków na kolejowych szlakach w miejscach, o które wnioskowały lokalne społeczności. Wartość programu szacowana jest na 1 mld zł, a inwestycje będą szansą dla mniejszych polskich firm budowlanych.

Adamczyk powiedział, że polską gospodarkę napędzają przemyślane i intensywne inwestycje, których od lat jesteśmy świadkami na kolei. "Kolejne zakupy nowoczesnego taboru przybliżają nas do celu, jakim jest kolej bezpieczna, przewidywalna i komfortowa" - dodał szef resortu infrastruktury.

PKP Intercity w maju 2018 roku podpisały z firmą Newag umowę na dostawę 20 lokomotyw typu Griffin. We wrześniu ubiegłego roku umowę rozszerzono o dostawę kolejnych 10 sztuk, dzięki czemu wartość kontraktu wzrosła o 183,8 mln zł brutto, do 551,4 mln zł.

Nowe pojazdy rozwijają prędkość 160 km/h. Zgodnie z umową, do PKP Intercity wszystkie 30 lokomotyw ma trafić do końca tego roku.

Zakup 30 nowoczesnych lokomotyw to element realizowanego największego programu inwestycyjnego w historii spółki. Warty 7 mld zł program "PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji" zostanie wdrożony do 2023 roku, a jego celem jest modernizacja i zakup nowego taboru oraz dalsze podnoszenie komfortu podróży. Po zakończeniu programu w 2023 r. tabor przewoźnika będzie w 80 proc. nowy lub zmodernizowany, w 94 proc. pociągów będzie dostępna klimatyzacja, a w co najmniej 77 proc. bezprzewodowy internet.