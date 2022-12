Adamczyk: dzięki współpracy rządu i samorządu realizowane są marzenia Polaków

Otwarcie tego odcinka drogi to, z jednej strony, potwierdzenie, że rząd PiS dotrzymuje słowa, a z drugiej, że dzięki współpracy samorządu z administracją rządową realizowane są marzenia pokoleń Polaków – mówił w sobotę w Stalowej Woli na Podkarpaciu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Szef MI wziął udział w Stalowej Woli w otwarciu ponad 500-metrowego łącznika między drogą krajową nr 77 a drogą gminną (ul. Okulickiego) i powiatową (ul. Przemysłową). W ramach inwestycji wybudowano m.in. przejazd pod torami. Inwestycja kosztowała ponad 32,4 mln zł, z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło ponad 16,1 mln zł.

Adamczyk zwrócił uwagę, że Stalowa Wola niedawno zyskała obwodnicę, która obejmuje również pobliskie Nisko. Dodatkowo dzięki rozwojowi sieci dróg wewnętrznych zyskuje coraz lepsze połączenie ze szlakiem Via Carpatia.

Zdaniem Adamczyka wszystkie działania inwestycyjne, które podejmuje prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny powodują, że młodzi ludzie nie będą wyjeżdżać za granicę, tylko zostaną w mieście.

"Przyszłe pokolenia, młodzi ludzie, którzy chodzą teraz do szkoły, za kilka lat nie będą szukały swojej przyszłości na przysłowiowym zmywaku w Wielkiej Brytanii czy pracy w Niemczech. Będą przyszłość swoją wiązały ze Stalową Wolą, z miejscem, w którym mieszkają, bo wszystko to, co dzisiaj dzieje się tutaj, to zwiększenie atrakcyjności gospodarczej miasta" - argumentował minister.

Zdaniem szefa resortu infrastruktury każde miasto w kraju i każdy region, może korzystać ze wsparcia rządowego, aby realizować takie inwestycje jak w Stalowej Woli.

Adamczyk przypomniał, że rząd przyjął w tym tygodniu Program Budowy Dróg Krajowych i Autostrad, który daje szansę na likwidację wykluczenia komunikacyjnego wielu regionów kraju. W jego ocenie przyjęcia programu i zabezpieczenie pieniędzy na inwestycje w nim wpisane oznacza, że Polska pozostanie wielkim placem budowy.

Zwracając się do prezydenta Stalowej Woli, Adamczyk powiedział, że jego działania mogą być inspiracją dla innych samorządowców w Polsce.

"Tutaj widać, jak w znakomity sposób można wykorzystać symbiozę między rządem a samorządem w kontekście inwestycji infrastrukturalnych" - mówił Adamczyk.

Nadbereżny w swoim wystąpieniu podkreślił, że nowo oddany odcinek drogi, a przede wszystkim przejazd pod torami, to nowa oś komunikacyjna dla miasta, którą tworzyć będzie zachodnia obwodnica Stalowej Woli.

"Gdyby nie tak olbrzymie wsparcie z rządu, jakie otrzymujemy, nie odważylibyśmy się na takie wielkie inwestycje infrastrukturalne, jakie prowadzimy w mieście od kilku lat. Za to wsparcie bardzo dziękuję" - mówił Nadbereżny.

Pochodzący ze Stalowej Woli wiceminister infrastruktury Rafał Weber w swoim przemówieniu zaznaczył z kolei, że nowy łącznik to nowe otwarcie miasta na tereny inwestycyjne zlokalizowane przy ul. Przemysłowej. Weber dodał, że miasto zyska kolejne korzyści, kiedy wybudowana zostanie droga S74 na odcinku Opatów-Nisko.

"Trasa ta została ujęta w przyjętym przez rząd programie budowy dróg, o którym wspominał pan minister" - powiedział Weber.

